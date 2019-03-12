Этот контент был опубликован 12 марта 2019 г. 13:13

*** Строительство "Северного потока-2" должно быть остановлено

*** Россия должна выполнить Минские соглашения

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Брюссель. 12 марта. ИНТЕРФАКС - Россия больше не является стратегическим партнером Европейского союза, и подписанное в 1994 году Соглашение о партнерстве и сотрудничестве (СПС) нуждается в пересмотре, говорится в резолюции Европарламента, принятой во вторник на пленарной сессии в Страсбурге.

Резолюция была принята 402 голосами "за", 163 - "против", и 89 евродепутатов воздержались.

Европейские парламентарии, срок полномочий которых истекает к майским выборам, призывают ЕС "к критической и всеобъемлющей переоценке своих отношений с Российской Федерацией" и обосновывают свой вывод тем, что как внутренняя, так и внешняя политика российского государства ныне противоречат целям и базовым ценностям ЕС.

Главное неприятие европейских парламентариев вызывают "действия России в отношении Украины, начиная с 2014 года".

Европарламент считает, "что в нынешних обстоятельствах Россию больше нельзя расценивать как стратегического партнера; принципы, провозглашенные 2-й статьей СПС, больше не соблюдаются, и поэтому СПС следует пересмотреть".

"Любой базовый документ об отношениях между ЕС и Россией должен зиждиться на полном соблюдении международного права, хельсинкских принципов ОБСЕ, принципов демократии, прав человека и верховенства права, а также позволять вести диалог о решении глобальных проблем, укреплении глобального управления и выполнении международных правил, особенно в части обеспечения европейского миропорядка, безопасности на пространстве европейского соседства и на Западных Балканах", - говорится в резолюции.

"ЕС не может рассматривать постепенного возвращения к "бизнесу как обычно" (в отношениях с РФ - ИФ) до тех пор, пока Россия полностью не выполнит минское соглашение и не восстановит территориальную целостность Украины", - подчеркивается в резолюции.

Наряду с ситуацией вокруг Украины, депутаты предъявляют широкий круг претензий к нынешней России. Ее обвиняют в кампаниях дезинформации и кибератаках, дестабилизирующих ЕС, в связях с крайне правыми и популистскими националистическими партиями и правительствами стран ЕС, например, Венгрии, в поддержке сил, выступающих против решения спора о названии Македонии, во вмешательстве в кампанию референдума о Brexit, включая незаконное финансирование, в угрожающем суверенитету стран ЕС отмывании денег.

Парламентарии "глубоко обеспокоены тем, что Россия столь явно демонстрирует свои военные силы, выражает угрозы другим странам и демонстрирует желание и готовность использовать военную силу против других стран в реальных боевых действиях, включая превентивное применение ядерного оружия, о чем неоднократно говорил президент Путин в 2018 году".

Европарламент обеспокоен "российской милитаризацией Азовского моря, Черноморского региона и Калининградской области, а также неоднократными нарушениями территориальных вод европейских стран в Балтийском море". Он подтверждает "безоговорочную поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии и требует, чтобы Российская Федерация прекратила оккупацию грузинских территорий".

Что касается внутренней политики России, то парламентарии выражают сожаление по поводу "значительного ухудшения положения в области прав человека, широко распространенных и неоправданных ограничений прав на свободу выражения мнений, ассоциаций и мирных собраний". Они указывают на ущемления свободы СМИ, преследования правозащитников, "репрессии против активистов, политических оппонентов и тех, кто открыто выражает несогласие с правительством".

"В этом контексте нет ни места, ни пространства, ни времени для новых крупных инициатив", - подчеркивается в резолюции ЕП.

В то же время Европарламент считает важным ослабление нынешней напряженности в отношениях с Россией, взаимодействие с ней и консультации для снижения риска недопонимания, неправильного толкования и разночтений, но при этом рекомендует Евросоюзу твердо формулировать свои ожидания от России.

Европарламент подтверждает поддержку "пяти принципов", определяющих политику ЕС в отношении России, призывает и дальше развивать принцип "избирательного взаимодействия". Он также рекомендует сосредоточиться на вопросах, касающихся Ближнего Востока и Северной Африки, Северного и Арктического регионов. По мнению европейских парламентариев, взаимодействие также может касаться борьбы с терроризмом и насильственным экстремизмом, нераспространения оружия массового поражения, контроля над вооружениями, стратегической стабильности в киберсфере, борьбы с организованной преступностью, миграции и климатических изменений, включая совместные усилия по защите иранской ядерной сделки и прекращению войны в Сирии.

Признавая, что в обозримом будущем ЕС останется крупнейшим торгово-экономическим партнером России, европейские парламентарии считают, что газопровод "Северный поток-2" противоречит стратегическим интересам ЕС и его строительство должны быть остановлено.

Европарламент подчеркивает важность политической и финансовой поддержки контактов между людьми в ЕС и России, в частности, между активистами гражданского общества, журналистами, учеными. Он призывает государства ЕС выдавать долгосрочные визы правозащитникам и членам их семей, увеличить финансирование журналистского, культурно-научного и молодежного обменов.

Депутаты считают, что "реакция ЕС на российскую пропагандистскую кампанию и массированные дезинформационные атаки была недостаточной и должна быть усилена, особенно в преддверии европейских выборов в мае 2019 года".

Эта резолюция носит рекомендательный характер и не является обязывающей для исполнительных структур ЕС.

***/ 1ам ца ан мф

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