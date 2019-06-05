Брюссель. 5 июня. ИНТЕРФАКС - Европарламент предупредил, что не посылает своих наблюдателей на предстоящие 9 июня президентские выборы в Казахстане и никто из его членов не имеет таких полномочий.

"Европейский парламент не будет наблюдать за этим избирательным процессом и, следовательно, не будет комментировать ни сам процесс, ни результаты, которые будут объявлены позднее", - говорится в заявлении ЕП, распространенном в среду.

"Ни один из членов Европейского парламента не был уполномочен наблюдать или комментировать этот избирательный процесс от его имени, - отмечается в документе. - Следовательно, если какой-либо член Европейского парламента решит наблюдать за этими выборами, он (или она) сделает это по своей собственной инициативе и ни при каких обстоятельствах, никакими заявлениями и действиями не будет представлять взгляды Европейского парламента".

Наблюдатели в Брюсселе считают, что таким заявлением ассамблея ЕС предостерегается от использования ее авторитета в пропагандистских целях. Было много случаев, когда государственная пропаганда некоторых постсоветских стран использовала высказывания лиц, представляемых "наблюдателями от Европарламента". Так было, например, во время референдума по присоединению Крыма к России, выборов в Донбассе и других непризнанных образованиях.

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