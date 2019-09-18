Этот контент был опубликован 18 сентября 2019 г. 16:34

Брюссель. 18 сентября. ИНТЕРФАКС - Европарламент в принятой в среду резолюции не исключил отсрочки выхода Великобритании из ЕС при условии, если это определенно поможет выходу из образовавшегося тупика с Brexit.

В резолюции, за которую проголосовали 544 из более чем 750 членов ассамблеи, говорится, что в интересах как Великобритании, так и ЕС, чтобы выход Соединённого Королевства из союза произошел упорядоченным образом.

Европарламент полагает, что выработанное в итоге двухлетних переговоров соглашение, позволяющее обеспечить упорядоченный выход Великобритании из ЕС, "является справедливым и сбалансированным".

Парламентарии ЕС отмечают, что согласованная формула "бэкстоп" в отношении режима границы между Ирландией и Северной Ирландией как временная мера "обеспечит сохранение Соглашение Страстной пятницы от 1998 года о политическом урегулировании конфликта и мирного процесса в Северной Ирландии, избежать установления "жесткой границы", а также "гарантирует целостность внутреннего рынка ЕС".

Евродепутаты не исключили компромисса по деталям, но предупредили, что отвергнут соглашение, если в нем не будет "бэкстопа". Они сожалеют, что "правительство Великобритании до сих пор не выдвинуло юридически значимых предложений, которые могли бы заменить "бэкстоп".

Европарламентарии напоминают, что в случае отсутствия соглашения или продления срока Brexit, указанного в статье 50 Договора о ЕС, он перестает применяться к Соединенному Королевству с 1 ноября 2019 года.

Если Великобритания выйдет из ЕС без соглашения, указывают депутаты, "ответственность за это ляжет полностью на правительство Великобритании", в том числе ответственность за последствия для границы между Северной Ирландией и Ирландией, для Соглашения Страстной пятницы.

Европарламент подчеркивает, что "дальнейшие переговоры между ЕС и Великобританией после ее выхода из ЕС без заключения сделки возможны только при условии, если Великобритания выполнит свои обязательства в отношении прав граждан, расчета по финансам и Соглашения Страстной пятницы во всех его частях".

В резолюции содержится призыв к Великобритании и ЕС-27 "принять меры, обеспечивающие правовую определенность для граждан ЕС, проживающих в Великобритании, и граждан Великобритании, проживающих в ЕС-27".

Европарламент принимает к сведению принятый 9 сентября британским парламентом закон, обязывающий правительство запросить продление срока Brexit, если сделки с ЕС не будет к 19 октября.

Он заявляет, что "поддержит продление срока, предусмотренного в статье 50, если будут причины и цель такого продления (например, избежать "выхода без сделки", провести всеобщие выборы или референдум, отозвать статью 50 (т.е. отказаться от выхода - ИФ) или утвердить Соглашение о выходе) и это не отразится отрицательно на работе и функционировании институтов ЕС".

При этом Европарламент напоминает, что не будет проводить голосование по согласию на отсрочку до тех пор, пока парламент Великобритании не одобрит соглашение с ЕС.

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