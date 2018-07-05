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Этот контент был опубликован 5 июля 2018 г. 12:23 05.07.2018 - 12:23

Брюссель. 5 июля. ИНТЕРФАКС - Члены Европейского парламента в ходе голосования отказались принимать проект директивы, обязывающей онлайн-платформы проверять соблюдение авторских прав пользователями и платить издателям новостного контента за ссылки на него.

Согласно данным, опубликованным на сайте Европарламента, против проекта документа проголосовали 318 членов Европарламента, а 278 евродепутатов проголосовали "за", 31 депутат воздержался.

В минувшую среду в трех странах ЕС - Испании, Италии и Польше - было приостановлена работа Интернет-энциклопедии "Википедия" в знак протеста против это проекта директивы.

"Директива ставит под угрозу свободу в сети и предполагает использование специальных фильтров, преград и ограничений доступа к сети", - говорится в заявлении, распространенном на странице испанской версии "Википедии".

Ранее телеканал Си-Эн-Эн сообщил, в случае одобрения директивы такие крупные онлайн-платформы, как Youtube, Google и Facebook были бы обязаны проверять информацию, которая публикуется пользователями, на возможное нарушение авторских прав.

В соответствии со статьей 13 проекта документа, доступ к контенту, нарушающему права авторов, может быть заблокирован. Онлайн-платформы были бы вынуждены проверять посредством специальных фильтров весь публикуемый контент - тексты, музыку, фрагменты из новостных заметок и изображения.

Статья 11 проекта устанавливает сборы, которые онлайн-платформы будут обязаны выплачивать в пользу правообладателя в случае использования фрагментов его текста. В том числе, речь идет о новостных публикациях.

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