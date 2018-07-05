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Этот контент был опубликован 5 июля 2018 г. 13:47 05.07.2018 - 13:47

*** Следующее голосование в Европарламенте по проекту директивы состоится осенью

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Брюссель. 5 июля. ИНТЕРФАКС - Члены Европейского парламента в ходе голосования отказались принимать проект директивы 2016/0280(COD), обязывающей онлайн-платформы проверять соблюдение авторских прав пользователями и платить издателям новостного контента за ссылки на него.

Согласно данным, опубликованным на сайте Европарламента, против проекта документа проголосовали 318 членов Европарламента, а 278 евродепутатов проголосовали "за", 31 депутат воздержался.

В среду в трех странах ЕС - Испании, Италии и Польше - было приостановлена работа Интернет-энциклопедии "Википедия" в знак протеста против это проекта директивы.

"Директива ставит под угрозу свободу в сети и предполагает использование специальных фильтров, преград и ограничений доступа к сети", - говорится в заявлении, распространенном на странице испанской версии "Википедии".

Ранее телеканал Си-Эн-Эн сообщил, в случае одобрения директивы такие крупные онлайн-платформы, как Youtube, Google и Facebook были бы обязаны проверять информацию, которая публикуется пользователями, на возможное нарушение авторских прав.

В соответствии со статьей 13 проекта документа, доступ к контенту, нарушающему права авторов, может быть заблокирован. Онлайн-платформы были бы вынуждены проверять посредством специальных фильтров весь публикуемый контент - тексты, музыку, фрагменты из новостных заметок и изображения.

Статья 11 проекта устанавливает сборы, которые онлайн-платформы будут обязаны выплачивать в пользу правообладателя в случае использования фрагментов его текста. В том числе, речь идет о новостных публикациях.

Ожидается, что новое голосование по проекту директивы 2016/0280(COD) состоится в Европейском парламенте уже осенью.

Между тем, представитель Европарламента Аксель Восс заявил, что сожалеет в связи с отказом части парламентариев от одобрения представленной версии директивы.

"Компромиссный вариант документа был подготовлен в комитете по правовым вопросам Европарламента, и на это ушли месяцы, в ходе которых тщательно обдумывался подход к регулированию (авторского права - ИФ) в нынешнем цифровом веке. Мы готовы отстаивать этот вариант и убедить наших коллег проголосовать за него в сентябре", - подчеркнул А.Восс.

Пока что в сфере авторского права продолжат действовать прежние законодательные акты на уровне ЕС.

Последние законы, относящиеся к регулированию авторских прав на уровне Евросоюза, были приняты 17 лет назад, в 2001 году. Эксперты в области права считают, что защита авторских прав на уровне ЕС по-прежнему находится на стадии формирования, а большинство вопросов защиты интеллектуальной собственности решаются посредством применения национальных норм стран-членов ЕС.

В соответствии с обычной законодательной процедурой, прописанной в Договоре о функционировании ЕС, Еврокомиссия направляет проект директивы на рассмотрение в Европарламент. На первом этапе рассмотрения члены парламента могут одобрить либо отклонить проект документа, таким образом, отправив его на первое чтение в Совет ЕС. В свою очередь, Совет имеет право либо принять позицию Европарламента и принять законодательный акт с учетом позиции парламента, либо направить его на второе рассмотрение в парламент.

В ходе второго чтения члены Европарламента рассматривает позицию Совета ЕС и в том случае, если парламентарии вновь не принимают проект документа и Совет также не готов принять акт с учетом позиции депутатов, создается согласительная комиссия, состоящая из представителей этих двух органов.

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