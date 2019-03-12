Этот контент был опубликован 12 марта 2019 г. 2:20

Брюссель. 12 марта. ИНТЕРФАКС - Автор доклада для Европейского парламента (ЕП) о состоянии политических отношений между Европейским союзом и Россией Сандра Калниете заявила в ходе дебатов на пленарной сессии ЕП в Страсбурге, что прошла эра общения с РФ дипломатическим языком.

"Увы, нет ни места, ни времени, позволяющих нам предпринимать крупные инициативы нового сотрудничества с Россией. Очень мало возможностей сотрудничества, пока Россия будет продолжать оккупировать части Украины, и пока она продолжит предпринимать гибридные атаки против других европейских стран", - сказала евродепутат от Латвии на заседании, проходившем вечером в понедельник.

Докладчик ЕП убеждена, что Европа будет "защищать санкции, которые должны продлеваться, пока будут продолжаться нарушения Россией международного права".

По словам С.Калниете, наблюдается "серьезное ухудшение ситуация с правами человека в России".

"Совет (Евросоюза - ИФ) должен принять европейский "акт Магнитского" с режимом персональных санкций для случаев нарушения прав человека", - продолжила парламентарий.

Евродепутат заявила, что проект газопровода "Северный поток-2" "усиливает зависимость Европейского союза от российского газа".

Проект, считает С.Калниете, "угрожает европейскому внутреннему рынку и не соответствует энергетической политике Европейского союза, его внешней политике и политике безопасности".

Она отметила, что "список рекомендаций, касающихся возможных взаимоотношений с Россией, довольно ограничен". Тем не менее, евродепутат подчеркнула важность "поддержки межчеловеческих контактов в общем, но особенно между активистами гражданского общества и молодежью".

Депутат отметила, что решение конфликта на востоке Украины может быть только политическим.

"И мы должны поддерживать меры установления доверия в регионе Донбасса по обе стороны линии соприкосновения. Европейский союз должен защищать идею миротворческой операции под эгидой ООН в этом регионе", - заявила латвийский депутат Европарламента.

В свою очередь, представлявший на дебатах главу дипломатии ЕС Федерику Могерини член Еврокомиссии Тибор Наврачич напомнил о "пяти принципах" Евросоюза по отношениям с Россией, которые были выдвинуты в марте 2016 года. Он отметил, что главы МИД стран ЕС подтвердили актуальность этих принципов в сегодняшнем контексте.

Еврокомиссар также перечислил контакты, осуществляемые Евросоюзом с Россией по международным проблемам, представляющим взаимный интерес, в частности, указал на встречи и дискуссии Ф.Могерини с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

"Доклад (С.Калниете - ИФ) подчеркивает, что пространство для гражданского общества в России сокращается и что защитники основополагающих прав находятся в очень сложной ситуации", - сказал Т.Наврачич.

По его словам, Евросоюз ведет работу, нацеленную на "поддержание контактов с российским народов". Это делается через предоставление шенгенских виз российским гражданам, участие российских студентов в университетских обменах по программам ЕС.

"Мы продолжим изучение различных путей, которые позволят нам донести послание о том, что Европейский союз поддерживает российский народ. Мы близки России, ее народу, мы разделяем с ними века истории, и это не изменится, несмотря на все разногласия, которые могут быть у нас с российскими властями. Россия остается ключевым собеседником для Европейского союза, и мы будем работать вместе по различным проблемам, будь то Иран или арктическая зона", - заявил Т.Наврачич.

В заключение он повторил известный набор "российских угроз", требующих устойчивости ЕС перед Россией: биологических, радиологических, ядерных, гибридных, кибернетических. Не была забыта и угроза вмешательства в предстоящие европейские выборы.

Кроме того, еврокомиссар призвал к принятию "реалистичной и взвешенной стратегии в отношении России", чтобы "держать открытой дверь", в частности, по вопросам, "представляющим стратегический интерес для Европейского союза и остального мира".

Голосование по соответствующей резолюции Европарламента состоится в Страсбурге во вторник.

1ов бм

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