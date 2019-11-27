Этот контент был опубликован 27 ноября 2019 г. 12:50

Брюссель. 27 ноября. ИНТЕРФАКС - Депутаты Европейского парламента (ЕП) на пленарной сессии в Страсбурге в среду проголосовали за бюджет Евросоюза на 2020 год.

"За" высказались 543 парламентария. Против проголосовали 136 депутатов и 23 воздержались.

"Объявляю бюджет на 2020 год окончательно принятым", - заявил председательствовавший на сессии глава ЕП Давид Сассоли.

Он пригласил стороны подписать бюджет.

Общий объем обязательств по бюджету на 2020 год принят в размере 168,7 млрд евро.

В Европарламенте подчеркивают, что евродепутатам удалось добиться по сравнению с проектом бюджета, предложенным Европейской комиссией, дополнительно 850 млн евро для таких приоритетов ЕП, как климат (более 500 млн евро дополнительно), инновации, исследования, развитие и молодежь.

На минувшей неделе ЕП и Совет ЕС достигли согласия по проекту бюджета на 2020 год, в котором основное внимание уделяется экономическому росту и конкурентоспособности, борьбе против климатических изменений и другим приоритетам ЕС, таким как безопасность и управление миграцией.

"Общая сумма обязательств составляет 168,7 млрд евро. Это на 1,5% больше по сравнению с бюджетом 2019 года с поправками", - говорилось в коммюнике совета, распространенном в Брюсселе.

Общая сумма платежей предусмотрена в 153,6 млрд евро, что означает увеличение на 3,4% по сравнению с 2019 годом, отмечалось в документе.

"Это увеличение отражает продолжающееся осуществление программ на 2014-2020 годы в полном объеме", - объясняют в Совете ЕС.

При этом уточняют, что "согласованные цифры основаны на предпосылке, что Великобритания продолжит в полной мере участвовать в финансировании и исполнении бюджета ЕС на 2020 год".

Со своей стороны, Европейская комиссия (ЕК) отметила, что достигнутое согласие институтов ЕС позволит союзу "сосредоточить свои ресурсы на приоритетах, которые имеют важное значение для граждан: климатические изменения, рабочие места, молодежь, безопасность и солидарность".

Член Еврокомиссии по бюджету Гюнтер Эттингер заявил по этому случаю: "Бюджет ЕС на 2020 год отмечен преемственностью - он является последним в рамках текущего долгосрочного бюджета и последним, предложенным и согласованным комиссией (председателя ЕК Жан-Клода - ИФ) Юнкера. Он будет направлять ресурсы туда, где есть потребности. Это поможет создавать рабочие места, решать проблему изменения климата и привлекать инвестиции по всей Европе. Это позволит инвестировать в молодежь и сделать Европу более безопасной".

"Теперь мы должны сосредоточиться на своевременном принятии следующего долгосрочного бюджета (2021-2027 гг. - ИФ), чтобы суметь обеспечить определенность и стабильность для наших бенефициаров и продолжать создавать добавленную стоимость ЕС для всех", - сказал еврокомиссар.

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