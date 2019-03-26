Этот контент был опубликован 26 марта 2019 г. 17:42

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Брюссель. 26 марта. ИНТЕРФАКС - Европейский парламент во вторник одобрил поправки к закону о защите авторских прав, которые накладывают ограничения на использование оригинальных материалов в интернет-пространстве.

"Европарламент только что проголосовал за принятие директивы, в которой содержатся правила по авторскому праву в условиях цифрового рынка", - говорится в сообщении парламента, опубликованном в Twitter.

В пользу принятия проекта проголосовали 348 членов Европарламента, в то время как 274 высказались против. Еще 36 парламентариев воздержались.

Основные положения принятой во вторник на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге директивы предусматривают, что онлайн-платформы несут ответственность за содержание, которое загружают пользователи. Из новых правил исключены мемы и GIF-файлы, сообщает пресс-служба ЕП в своем комментарии к резолюции.

Могут свободно распространяться гиперссылки на новостные статьи, сопровождаемые "отдельными словами или очень короткими выдержками". Журналисты должны будут получать долю от любых доходов от авторского права, полученных их издателем.

На стартап-платформы распространяются менее строгие требования.

Эта законодательная процедура продолжалась три года.

"YouTube, Facebook и Google News - это часть известных названий в интернете, которые будут наиболее затронуты этим законодательством", - отмечается в коммюнике.

Ранее сообщалось, что принятые меры обяжут технологических гигантов таких как YouTube, Facebook и Google News делиться выручкой с музыкантами, исполнителями, авторами и журналистами.

Плата за авторское право будет также касаться и так называемых снипеттов (фрагментов исходного текста), размещенных на онлайн-платформах. От выплат в целях поддержания стартапов будут освобождены малые интернет-платформы.

В то же время, под ограничения не попадут гиперссылки, от авторского права освободят и тексты, выкладываемые на некоммерческих сайтах и энциклопедиях, таких как Wikipedia.

Реформы авторского права опасались как технологические компании, так и онлайн-активисты, некоторые из которых считали, что ограничения на авторское право могут коснуться мемов и интернет-картинок.

Теперь государствам-членам ЕС предстоит провести процедуру одобрения решения Европарламента.

"Если государства-члены, согласятся с текстом, принятым Европейским парламентом, он вступит в силу после публикации в "Официальном журнале", и у государств-членов будет тогда два года для его реализации", - объясняют в Европарламенте.

Европейские СМИ отмечают, что в случае с данной директивой важно будет посмотреть, как ее положения будут применяться на практике. Только тогда станет ясно, насколько она повлияет на интернет-контент в Европе и даже за ее пределами. Так, в сообщениях отмечается, что принимаемые в ЕС решения зачастую могут влиять и на подход США к регулированию вопросов, связанных с интернетом.

Сторонники директивы убеждены. Что она сбалансирует расстановку сил между американскими технологическими гигантами и европейскими создателями интернет-контента. Критики документа, со своей стороны, считают, что директива плохо продумана и на практике приведет лишь к ограничению количества материалов, выкладываемых в Интернет.

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