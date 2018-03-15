Европарламент потребовал от Дамаска, Москвы и Тегерана обеспечить 30-дневное прекращение огня в соответствии с резолюцией СБ ООН
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Брюссель. 16 марта. ИНТЕРФАКС - Европарламент в Страсбурге принял в четверг резолюцию, в которой осудил действия в Сирии режима Башара Асада, России и Ирана.
"Режим Асада, Россия и Иран должны обеспечить 30-дневное прекращение огня и взять на себя ответственность за жестокие преступления, совершенные в Сирии", - говорится в резолюции.
Евродепутаты "решительно осудили все зверства, бомбардировки гражданского населения и масштабные нарушения прав человека и международного законодательства в Сирии в течение этого конфликта, который длится семь лет".
В документе отмечается, что эта война унесла жизни 400 тыс. сирийских гражданских лиц, тысячи других получили ранения, и миллионы стали перемещенными лицами.
Парламентарии назвали "последним свидетельством спирали насилия" действия сирийского режима в Восточной Гуте.
Они "призвали все стороны, особенно режим Асада, Россию и Иран, соблюдать прекращение огня сроком в 30 дней, установленное Советом Безопасности ООН 24 февраля, и дать доступ гуманитарной помощи".
В резолюции подчеркивается, что "сирийский режим и его российские и иранские союзники несут ответственность, согласно международному законодательству, за ненавистнические преступления, которые они продолжают совершать в Сирии, и экономические последствия своих военных действий".
Европейские депутаты указали на то, что повторяющиеся вето России в СБ ООН по теме Сирии и расследований химических атак в Сирии "постыдны". Они отметили, что "сопротивление любому международному расследованию является более очевидным знаком виновности, чем что-либо другое". Члены Европарламента высказались за создание "трибунала по военным преступлениям в Сирии".
Вместе с тем евродепутаты считают, что еще не вся надежда потеряна и что нужно умножить усилия, чтобы найти политическое решение через Женевский процесс под руководством ООН.
Они призвали главу дипломатии ЕС Федерику Могерини усилить роль Евросоюза в мирных переговорах, выступить за введение бесполетных зон, активно поддержать сирийское гражданское общество и привлечь значительные ресурсы для восстановления страны.
Европейские парламентарии приветствовали организацию Евросоюзом Брюссельской конференции по Сирии, которая состоится 24-25 апреля.
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Интерфакс