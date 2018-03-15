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Этот контент был опубликован 15 марта 2018 г. 23:31 15.03.2018 - 23:31

Брюссель. 16 марта. ИНТЕРФАКС - Европарламент в Страсбурге принял в четверг резолюцию, в которой осудил действия в Сирии режима Башара Асада, России и Ирана.

"Режим Асада, Россия и Иран должны обеспечить 30-дневное прекращение огня и взять на себя ответственность за жестокие преступления, совершенные в Сирии", - говорится в резолюции.

Евродепутаты "решительно осудили все зверства, бомбардировки гражданского населения и масштабные нарушения прав человека и международного законодательства в Сирии в течение этого конфликта, который длится семь лет".

В документе отмечается, что эта война унесла жизни 400 тыс. сирийских гражданских лиц, тысячи других получили ранения, и миллионы стали перемещенными лицами.

Парламентарии назвали "последним свидетельством спирали насилия" действия сирийского режима в Восточной Гуте.

Они "призвали все стороны, особенно режим Асада, Россию и Иран, соблюдать прекращение огня сроком в 30 дней, установленное Советом Безопасности ООН 24 февраля, и дать доступ гуманитарной помощи".

В резолюции подчеркивается, что "сирийский режим и его российские и иранские союзники несут ответственность, согласно международному законодательству, за ненавистнические преступления, которые они продолжают совершать в Сирии, и экономические последствия своих военных действий".

Европейские депутаты указали на то, что повторяющиеся вето России в СБ ООН по теме Сирии и расследований химических атак в Сирии "постыдны". Они отметили, что "сопротивление любому международному расследованию является более очевидным знаком виновности, чем что-либо другое". Члены Европарламента высказались за создание "трибунала по военным преступлениям в Сирии".

Вместе с тем евродепутаты считают, что еще не вся надежда потеряна и что нужно умножить усилия, чтобы найти политическое решение через Женевский процесс под руководством ООН.

Они призвали главу дипломатии ЕС Федерику Могерини усилить роль Евросоюза в мирных переговорах, выступить за введение бесполетных зон, активно поддержать сирийское гражданское общество и привлечь значительные ресурсы для восстановления страны.

Европейские парламентарии приветствовали организацию Евросоюзом Брюссельской конференции по Сирии, которая состоится 24-25 апреля.

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