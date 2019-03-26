Этот контент был опубликован 26 марта 2019 г. 18:11

*** Призвал лучше защищать борцов с финансовыми преступлениями

Брюссель. 26 марта. ИНТЕРФАКС - Европейский парламент принял во вторник подробную "дорожную карту" по обеспечению более справедливого и эффективного налогообложения, а также по борьбе с финансовыми преступлениями.

Рекомендации были приняты подавляющим большинством - 505 голосов "за", 63 "против", и 87 евродепутатов воздержались.

Документ в течение года готовила специальная комиссия.

Рекомендации предлагают перестроить систему борьбы против финансовой преступности, мошенничества, уклонения от уплаты налогов, в частности, путем "значительного улучшения сотрудничества во всех областях между соответствующими многочисленными администрациями, создания новых органов на европейском и мировом уровне".

Предложения включают безотложную разработку Еврокомиссией создания европейской финансовой полиции и европейского подразделения финансовой разведки.

Предлагаются создание специального органа по борьбе с отмыванием денег и создание в ООН налогового органа всемирного уровня.

В документе говорится, что семь стран ЕС - Бельгия, Венгрия, Ирландия, Кипр, Люксембург, Мальта и Нидерланды - "имеют определенные характеристики налоговых райков и облегчают агрессивное налоговое планирование".

Рекомендации призывают постепенно запретить "золотые визы" и "золотые паспорта", выдаваемые богатым иностранцам Мальтой и Кипром.

В одобренных Европарламентом предложениях обращает на себя внимание призыв лучше защищать общественных тревожных оповещателей и журналистов-расследователей, для чего, считают авторы рекомендаций, должен быть создан специальный европейский фонд.

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