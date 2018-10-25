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Этот контент был опубликован 25 октября 2018 г. 15:15 25.10.2018 - 15:15

Брюссель. 25 октября. ИНТЕРФАКС - Европарламент в четверг принял резолюцию с призывом в адрес властей ЕС согласовать и ввести запрет на поставки вооружений Саудовской Аравии в связи с убийством в Стамбуле оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи.

"На фоне этого жестокого убийства данная резолюция повторяет прежний призыв Европейского парламента ко всем правительствам стран ЕС - добиться совместной позиции, чтобы ввести общее для ЕС эмбарго на поставки оружия в Саудовскую Аравию", - говорится в пресс-релизе Европарламента.

"Депутаты Европейского парламента также призывают главу дипломатии ЕС Федерику Могерини и государства-члены быть готовыми ввести точечные санкции, в том числе запрет на выдачу виз и заморозку активов, против (причастных к делу - ИФ) подданных Саудовской Аравии, когда будут установлены факты (об убийстве Дж.Хашкаджи - ИФ)", - отмечается в документе.

В резолюции подчеркивается, что убийство Дж.Хажкаджи не могло произойти без ведома или руководства наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салман Аль Сауда.

Также парламентарии пообещали поднять вопрос о членстве ряда стран, включая Саудовскую Аравию, в Совете ООН по правам человека на следующем заседании Совета 5 ноября в Женеве.

Журналист Дж.Хашкаджи, работавший на "Вашингтон пост", исчез 2 октября после визита в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле.

На минувших выходных саудовское государственное телевидение сообщило, что Дж.Хашкаджи, согласно первым результатам расследования, погиб в результате драки в здании генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. В Саудовской Аравии в связи с делом Дж.Хашкаджи задержали 18 человек.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в минувший вторник заявил, что убийство Дж.Хашкаджи было спланированным.

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