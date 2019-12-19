Этот контент был опубликован 19 декабря 2019 г. 15:05

Брюссель. 19 декабря. ИНТЕРФАКС - Европарламент принял в четверг резолюцию, призывающую российские власти немедленно отменить закон об "иностранных агентах" и привести действующее законодательство в соответствие с российской конституцией и обязательствами страны по международному праву.

"Резолюция также осуждает недавно одобренные изменения в законе об "иностранных агентах", которые значительно расширят сферу его применения и будут дискредитировать людей, определяя их как "иностранных агентов". Эта мера часто используется против представителей гражданского общества, членов политической оппозиции и, кроме того, независимых журналистов", - говорится в коммюнике Европарламента по итогам голосования по данной резолюции на пленарной сессии в Страсбурге.

Президент России Владимир Путин подписал 2 декабря закон о дополнительном регулировании СМИ-иностранных агентов, согласно которому иноагентами могут быть признаны физические лица, распространяющие сообщения в СМИ-иноагентах или участвующие в их создании.

Согласно закону, "физическое лицо или российское юридическое лицо, распространяющее сообщения и материалы, которые созданы и распространены иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агента, или российским юридическим лицом, учреждённым иностранным СМИ-иноагентом, и (или) участвующие в создании указанных сообщений и материалов, могут быть признаны выполняющими функции иностранного агента".

Это касается случаев, если такое лицо получает денежные средства и иное имущество от иностранных государств, их государственных органов, международных и иностранных организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства либо уполномоченных ими лиц, от иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, российских юридических лиц, учреждённых иностранными СМИ-иноагентами, российских юридических лиц, получающих денежные средства или иное имущество от указанных источников, или от российских юридических лиц, учреждённых такими иностранными СМИ.

Госдума 5 декабря приняла закон, предусматривающий административный штраф до 5 млн рублей за нарушение порядка деятельности СМИ-иноагента, в том числе физлиц, работающих как СМИ-иноагенты.

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