Этот контент был опубликован 28 ноября 2019 г. 15:14

Брюссель. 28 ноября. ИНТЕРФАКС. - Европарламент призвал Россию прекратить преследование литовских судей, признавших виновными в военных преступлениях советских военных и правоохранителей после событий января 1991 года.

В резолюции, принятой в четверг на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге, такое преследование названо "политически мотивированным".

В тексте, принятом 493 голосами при 43 "против" и 86 воздержавшихся, члены Европарламента призывают Россию прекратить преследование литовских судей и прокуроров, которые признали 67 российских, белорусских и украинских граждан виновными в военных преступлениях против Литвы, после события 13 января 1991 года в Вильнюсе.

Европарламент осуждает действия России как "неприемлемое внешнее влияние" на литовскую судебную систему, как "политически мотивированное" нарушение основных правовых ценностей, особенно независимости судебной власти.

Члены Европарламента просят все государства-члены ЕС не передавать в Россию какие-либо личные данные, которые могут быть использованы в уголовном процессе против литовских судей, а также отклонять запросы России на соответствующую юридическую помощь. Страны ЕС и Интерпол также должны игнорировать все международные ордера на арест обвиняемых литовских чиновников.

Они также призывают государства-члены ЕС быть "более последовательными в своей политике в отношении России".

13 января 1991 года после провозглашения независимости Литвы от Советского Союза четырнадцать мирных жителей были убиты и почти 800 ранены во время штурма советскими военными Вильнюсской телебашни.

В марте 2019 года литовский суд вынес решение об этом "акте агрессии против Литвы", постановив, что 67 человек, включая тогдашнего министра обороны СССР Дмитрия Язова и экс-офицера КГБ Михаила Головатова, виновны в военных преступлениях.

Россия не ответила на запрос литовских судебных органов о сотрудничестве. Таким образом, большинство обвиняемых были заочно осуждены. В 2018 году Россия приняла ответные меры, возбудив уголовное дело против литовских судей, прокуроров и следователей, причастных к расследованию трагических событий 13 января 1991 года в Вильнюсе.

1мн аю

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