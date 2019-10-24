Этот контент был опубликован 24 октября 2019 г. 13:57

Брюссель. 24 октября. ИНТЕРФАКС - Европарламент принял в четверг резолюцию, призывающую государства-члены ЕС разработать правила, которые бы обязывали транснациональные корпорации раскрывать, какие налоги они платят в каждой стране.

Резолюция принята на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге 572 голосами при 42 против и 21 воздержавшемся.

Европарламент уже поддержал этот предложенный законопроект в 2017 году. Однако Совет ЕС на уровне министров не смог определить какую-либо позицию, поэтому закон еще не принят.

Во время дебатов члены Европарламента подчеркнули, что корпоративное налогообложение является предметом большой обеспокоенности граждан и что столь долгое бездействие государств-членов недопустимо. Налоговая прозрачность транснациональных корпораций необходима для того, чтобы предотвратить повторение скандалов, выявленных в последние годы. По мнению депутатов, если ЕС не сможет справиться с налоговыми убежищами в своих собственных границах, Европе будет сложно завоевать доверие на международной арене, когда речь заходит о налоговых вопросах.

Правила должны сделать налогообложение более прозрачным, предоставляя общественности возможность судить о налогах, выплачиваемых транснациональными корпорациями, и о том, где эти налоги уплачиваются.

В настоящее время от транснациональных корпораций требуется только указывать совокупность налогов, которые они заплатили, без указания того, что было уплачено в какую налоговую юрисдикцию.

По данным Европейской комиссии, это предложение направлено на то, чтобы устранить уклонение от уплаты налогов предприятиями, которое, по оценкам, обходится странам ЕС в 50-70 млрд евро в год в виде упущенных налоговых поступлений.

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