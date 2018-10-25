Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 25 октября 2018 г. 14:42 25.10.2018 - 14:42

Брюссель. 25 октября. ИНТЕРФАКС - Члены Европарламента в резолюции, принятой в четверг, призвали Facebook позволить ЕС оценить безопасность личных данных пользователей социальной сети, сообщается на официальном сайте ЕП.

"Члены парламента призывают Facebook позволить органам ЕС провести полный аудит, чтобы оценить защиту данных и безопасность персональных данных пользователей", - говорится в сообщении Европарламента.

Также члены парламента рекомендовали Facebook внести изменения в соцсеть, чтобы она соответствовала закону о защите данных ЕС.

Такую резолюцию в Европарламенте приняли в связи с ситуацией вокруг Cambridge Analytica, которая смогла незаконно получить данные 87 млн пользователей Facebook.

Члены парламента отмечают, что данные, полученные Cambridge Analytica, могли использоваться в политических целях в ходе референдума о Brexit, а также в ходе президентских выборов в США в 2016 году.

Также в резолюции члены парламента подчеркнули необходимость бороться с любыми попытками манипулировать выборами в ЕС и адаптировать законы о выборах к новой цифровой реальности.

В частности, члены Европарламента предложили для предотвращения вмешательства в выборы через соцсети применять для интернета те же правила о выборах, что и в "офлайне": соблюдение периода тишины и равное отношение к кандидатам. Депутаты предложили помечать особым образом проплаченную политическую рекламу в сети, а также контент, распространяемый автоматически "ботами".

1мм эф ки

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo.ch Тизер