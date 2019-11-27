Брюссель. 27 ноября. ИНТЕРФАКС - Европейский парламент (ЕП) поддержал состав новой Европейской комиссии во главе с немкой Урсулой фон дер Ляйен.
Голосование состоялось в среду на пленарной сессии ЕП в Страсбурге.
"Принято", - объявил проходившее простым большинством голосование евродепутатов председатель Европарламента Давид Сассоли.
461 депутат проголосовал "за". 157 - "против". Воздержались 89 парламентариев.
Таким образом, в Еврокомиссию мандата 2019-2024 гг. под председательством фон дер Ляйен вошли: высокий представитель ЕС по иностранным делам, заместитель председателя ЕК Жозеп Боррель (Испания), а также заместители председателя - Франс Тиммерманс (Нидерланды, экологическая проблематика), Маргрете Вестагер (Дания, цифровые технологии), Валдис Домбровскис (Латвия, пакет "Экономика на службе людей"), Марош Шефчович (Словакия, межинституциональные отношения), Вера Юрова (Чехия, европейские ценности и транспарентность), Дубравка Шуйца (Хорватия, демократия и демография), Маргаритис Схинас (Греция, проблематика миграции).
Кроме того, в составе новой исполнительной коллегии ЕС - члены Еврокомиссии:
Йоханнес Хан (Австрия, бюджет и административные вопросы),
Дидье Рейндерс (Бельгия, правосудие),
Мария Габриэль (Болгария, инновации и молодежь),
Стелла Кириакидис (Кипр, здравоохранение),
Кадри Симсон (Эстония, энергетика),
Ютта Юрпилайнен (Финляндия, международное партнерство),
Тьерри Бретон (Франция, внутренний рынок ЕС),
Оливер Варгейи (Венгрия, политика соседства и расширение ЕС),
Фил Хоган (Ирландия, торговля),
Паоло Джентилони (Италия, экономика),
Виргиниюс Синкявичюс (Литва, окружающая среда, состояние океанов и рыболовство),
Николя Шмит (Люксембург, занятость и социальные права),
Хелена Далли (Мальта, вопросы равенства),
Януш Войцеховский (Польша, сельское хозяйство),
Элиза Феррейра (Португалия, вопросы сплочения и реформы ЕС),
Адина-Иоана Вэлян (Румыния, транспорт),
Янез Ленарчич (Словения, кризисное управление),
Ильва Йоханссон (Швеция, внутренние дела).
Новая Еврокомиссия теперь может приступить к своим обязанностям с 1 декабря.
Перед голосованием представители малочисленных фракций ЕП выступили с критикой как новой Еврокомиссии, так и порядка ее избрания. Однако суммарно их голоса не смогли составить конкуренции "тяжеловесам" Европарламента, поддержавшим коллегию фон дер Ляйен, - правоцентристам, социал-демократам и либералам.
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