Этот контент был опубликован 29 января 2020 г. 18:43

Брюссель. 29 января. ИНТЕРФАКС - Депутаты Европарламента в среду одобрили соглашение о выходе Великобритании из Европейского союза.

В поддержку соглашения проголосовал 631член парламента, против него - 49. Еще 13 человек воздержались. Для ратификации было необходимо простое большинство голосов.

Такое решение было ожидаемым, за ратификацию соглашения ранее уже выступал комитет ЕП по конституционным делам.

Британский парламент одобрил соглашение в первой половине января.

Следующим и последним шагом по соглашению со стороны ЕС станет одобрение Совета ЕС. Решение Совета ЕС ожидается 30 января.

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