Этот контент был опубликован 27 марта 2019 г. 15:07

Брюссель. 27 марта. ИНТЕРФАКС - Международная помощь Евросоюза должна поддерживать цели развития, климатического изменения и защиты окружающей среды, а также содействовать демократии, верховенству права и соблюдению прав человека, считают депутаты Европарламента.

В среду Европарламент голосованием утвердил свою позицию по предлагаемому проекту Инструмента соседства, развития и международного сотрудничества (NDICI).

Новый финансовый инструмент, который будет создан после согласования между Европарламентом и Советом ЕС на уровне министров, будет использоваться для распределения значительной части средств, выделяемых ЕС на внешнеэкономическую помощь. Предлагаемый депутатами бюджет на период 2021-2027 гг составляет около 93,1 млрд евро в текущих ценах. Это почти на 4 млрд евро больше, чем предложила Еврокомиссия.

Члены Европарламента считают, что содействие демократии, миру и безопасности, верховенству права и соблюдению прав человека являются главными целями внешней политики ЕС. Поэтому странам, которые отстают в этих областях, помощь ЕС должна быть полностью или частично приостановлена.

Кроме того, парламент предлагает увеличить средства на деятельность в области прав человека и демократии во всем мире как минимум до 2 млрд евро. Учитывая сокращение поля деятельности гражданского общества во всем мире, члены Европарламента хотят увеличить финансирование ЕС организаций гражданского общества до 2,2 млрд евро и выделить дополнительно 0,5 млрд евро для органов местного самоуправления.

Вступив в силу, этот инструмент станет основным механизмом ЕС для развития сотрудничества со странами, не входящими в ЕС, на пространстве Европейского соседства и за его пределами. Он также будет служить выполнению международных обязательств ЕС, вытекающих из Целей в области устойчивого развития ООН на период до 2030 года и из Парижского соглашения об изменении климата.

Текст был одобрен 420 голосами против 146 при 102 воздержавшихся.

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