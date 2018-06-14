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Этот контент был опубликован 14 июня 2018 г. 12:38 14.06.2018 - 12:38

Брюссель. 14 июня. ИНТЕРФАКС - Европейский парламент в резолюции, принятой в четверг в Страсбурге, заявил о своей безоговорочной поддержке суверенитета и территориальной целостности Грузии и потребовал, чтобы Россия отменила свое решение о признании независимости Абхазии и Южной Осетии.

Европарламент также потребовал, чтобы "Российская Федерация прекратила оккупацию грузинских территорий Абхазии и Цхинвальского региона/Южной Осетии и полностью уважала суверенитет и территориальную целостность Грузии, а также неприкосновенность ее международно признанных границ и прекратила де-факто интеграцию обоих регионов в российскую администрацию".

Европейские депутаты призвали Россию признать, что "принципы, закрепленные в Уставе ООН, Хельсинском Заключительном акте 1975 года и Парижской хартии ОБСЕ 1990 года, являются краеугольными камнями мирного европейского континента".

В документе обращается внимание на то, что суверенитет, независимость и мирное урегулирование споров - это ключевые принципы европейской безопасности, и подчеркивается, что разрешение конфликтов в Грузии имеет большое значение для повышения безопасности и стабильности европейского континента в целом.

Парламентарии ЕС считают, что "эти конфликты и продолжающаяся оккупация грузинских территорий остаются потенциальной угрозой суверенитету других европейских стран".

Также подчеркивается "необходимость безоговорочного выполнения Российской Федерацией всех положений соглашения о прекращении огня от 12 августа 2008 года, в частности обязательства по выводу всех своих вооруженных сил с территории Грузии".

Европарламент "подтверждает твердую приверженность ЕС содействию мирному разрешению российско-грузинского конфликта с использованием всех имеющихся в его распоряжении инструментов в рамках комплексного подхода".

В документе содержится призыв к России предоставить наблюдательной миссии ЕС "безусловный доступ к грузинским территориям Абхазии и Цхинвальского региона/Южной Осетии в соответствии с ее мандатом" и напоминание, что эта миссия является "единственным постоянным международным присутствием на местах, предоставляя беспристрастную информацию о ситуации".

Резолюция призывает Россию "обеспечить безопасное и достойное возвращение внутренне перемещенных лиц и беженцев в свои дома и беспрепятственный доступ на места международным механизмам контроля за соблюдением прав человека".

Европарламент осудил "подрывную политику пропаганды, дезинформации и проникновения в средства массовой информации, направленную на ослабление демократии и общества в Грузии; дискредитацию институтов, манипуляцию общественным мнением; распространение ложных сообщений, подпитывающих социальную напряженность и способствующих общему недоверию к средствам массовой информации".

В документе Европарламента подчеркивается, что "международное сообщество в качестве единственного средства обеспечения мирного урегулирования конфликтов в Грузии и предотвращения подобных конфликтов по соседству должно придерживаться последовательной, скоординированной, единой и твердой позиции".

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