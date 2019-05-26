Этот контент был опубликован 27 мая 2019 г. 1:36

*** Обновленные данные не изменили позиций победителей и аутсайдеров

Брюссель. 27 мая. ИНТЕРФАКС - Европейский парламент (ЕП) в ночь на понедельник обновил объявленные ранее данные предварительных результатов европейских выборов 23-26 мая.

По уточненным данным, правоцентристская Европейская народная партия (ЕНП) завоевала 180 мест в ЕП.

"Прогрессивный альянс социалистов и демократов" получает 152 места.

Это, как и сообщалось ранее, обеспечивает ЕНП и социалистам первую и вторую по численности политические фракции, но не дает твердого большинства в 376 голосов.

У "Альянса либералов и демократов за Европу" - 105 голосов, и он удерживает третье место благодаря союзу с движением президента Франции Эмманюэля Макрона "Ренессанс".

Не изменились позиции у занимающих четвертое место "зеленых" с 67 мандатами и у "Европейских консерваторов и реформаторов" с 61 мандатом.

Еще слегка увеличили свой результат популистские и евроскептические партии крайне правой националистической фракции "Европа наций и свобод" (57 мест) и правоконсервативной фракции "Европа свободы и прямой демократии" (54 места).

По последним данным, на одно место меньше, чем ожидалось, получат "Объединенные Европейские левые и северные "зеленые" левые" - 38.

На одно место меньше получается и у избранных депутатов, не входящих в общеевропейские партии - 37.

Всего в 28 странах ЕС 23-26 мая избирался 751 европейский депутат.

В Европарламенте сообщают, что это не последнее уточнение результата, хотя в целом существенных изменений не ожидается.

1ов тг

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