Этот контент был опубликован 12 сентября 2019 г. 16:29

Брюссель. 12 сентября. ИНТЕРФАКС - Конференция председателей Европарламента (ЕП), включающая председателя ЕП Давида Сассоли и председателей политических фракций, утвердила в четверг график слушаний выдвинутых государствами ЕС кандидатов в члены Еврокомиссии.

Эти слушания начнутся 30 сентября и продлятся до 8 октября, сообщила пресс-служба Европарламента.

"Европейский парламент привержен тому, чтобы процесс избрания новой Европейской комиссии проходил максимально демократично и прозрачно. Представители, выдвинутые в комиссары, теперь пройдут тщательные публичные собеседования об их опыте и пригодности, а также об их способности и готовности решать проблемы граждан и выполнять программу, которую избранный председатель (Еврокомиссии - ИФ) Урсула фон дер Ляйен представила членам Европарламента в июле", - прокомментировал Сассоли предстоящие слушания.

Подробное расписание с детализацией того, когда какой кандидат каким комитетом ЕП будет заслушиваться, конференция председателей Европарламента определит на своем следующем заседании 19 сентября. Если потребуются дополнительные собеседования с выдвинутыми комиссарами или с альтернативными кандидатами, то они состоятся 14 и 15 октября.

15 октября главы комитетов ЕП оценят итоги всех слушаний и предложат свои выводы конференции председателей Европарламента, которая рассмотрит их на своем заседании 17 октября и примет решение о завершении слушаний.

Голосование на пленарном заседании Европарламента по полному составу Еврокомиссии намечено на 23 октября в Страсбурге, говорится в сообщении.

1ов ри

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!