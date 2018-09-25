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Этот контент был опубликован 25 сентября 2018 г. 2:56 25.09.2018 - 02:56

Нью-Йорк. 25 сентября. ИНТЕРФАКС - При реализации признанного мировым сообществом процесса восстановления конституционного порядка в Сирии Евросоюз будет готов принять участие в послевоенном строительстве в стране, заявила глава европейской дипломатии Федерика Могерини.

Евросоюз, по ее словам, готов к участию в послевоенном восстановлении в Сирии, если "будут соблюдены условия, касающиеся политических процессов в стране, признанных мировым сообществом".

К этим условиям она отнесла реализацию российско-турецких договоренностей по ситуации в сирийской провинции Идлиб, начало работы комитета по выработке новой сирийской конституции и проведение в Сирии политических преобразований под международным контролем.

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