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Париж. 26 июня. ИНТЕРФАКС - Европа примет ответные меры в случае повышения Соединенными Штатами ввозных пошлин на автомобили европейского производства, заявил журналистам министр финансов Франции Бруно Ле Мэр.

"Если США вновь ударят по нам введением 20-процентой пошлины на импорт европейских автомобилей, мы опять ответим", - сказал министр.

Это заявление последовало за угрозой президента США Дональда Трампа о повышении пошлин на автомобили после того, как ЕС в пятницу объявил о введении тарифов на импортируемые американские товары стоимостью 2,8 млрд евро.

Европа предприняла этот шаг в качестве ответа на повышение США тарифов на европейские сталь и алюминий.

Б.Ле Мэр отметил: "Мы не хотим эскалации напряженности в этом вопросе, но мы первыми подверглись атаке".

Он добавил: "Мы бы хотели, чтобы президент Трамп передумал. И для нас вполне законно использовать все имеющиеся в нашем распоряжении меры, чтобы вынудить господина Трампа понять, что мы не принимаем его решение".

1гк тг

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Интерфакс