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Этот контент был опубликован 17 мая 2018 г. 9:52 17.05.2018 - 09:52

Брюссель. 17 мая. ИНТЕРФАКС - Призыв к взаимному уважению - таким должен быть европейский сигнал Америке, заявил премьер-министр Бельгии Шарль Мишель.

"В течение нескольких месяцев Дональд Трамп и его администрация принимают односторонние меры, которые противоречат экономическим или геополитическим интересам ЕС", - сказал Ш.Мишель в четверг по прибытии на саммит ЕС и Западных Балкан в Софии.

Он отметил, что у Евросоюза и США общая история и общие ценности, и Евросоюз не намерен "вести переговоры под угрозой". "И что касается случая Ирана, мы полагаем, что сделанный односторонний выбор не является правильным выбором. Мы не разделяем такое видение. Мы считаем, что желая большей стабильности и безопасности, нужно сохранять открытым канал диалога и, поддерживая отношения с Ираном, принудить его сокращать негативное вмешательство в регионе", - сказал Ш.Мишель.

Он также изложил мнение о мерах защиты европейских предприятий от санкций США, в частности, путем расширения возможностей Европейского инвестиционного банка помогать экономическому сектору и применения механизмов гарантий для потенциально рискованных инвестиций.

Ш.Мишель подчеркнул важность единой позиции ЕС по этому вопросу, так как речь, по его словам, идет о защите европейских экономических интересов. "Нельзя согласиться с тем, чтобы Вашингтон решал, в какой стране европейские предприятия могут или не могут торговать. Это европейцам надлежит определять собственную стратегию в данной области", - заявил бельгийский премьер.

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