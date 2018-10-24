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Этот контент был опубликован 24 октября 2018 г. 10:59 24.10.2018 - 10:59

Брюссель. 24 октября. ИНТЕРФАКС - Европа заинтересована в раскрытии обстоятельств гибели саудовского оппозиционного журналиста Джамаля Хашкаджи в Стамбуле, кто бы ни стоял за этим преступлением, заявил председатель Европейского совета Дональд Туск в среду, выступая перед Европарламентом.

"Единственное, в чем заинтересована Европа, это в том, чтобы раскрыть все подробности этого дела, все зависимости от того, кто за ним стоит", - сказал Д.Туск, чьи слова приводит пресс-служба Совета ЕС.

Он заявил, что верит, что Европарламент не позволит Европе стать "вовлеченной в какую бы то ни было сомнительную игру".

На минувших выходных саудовское государственное телевидение сообщило, что работавший на "Вашингтон пост" Дж.Хашкаджи, согласно первым результатам расследования, погиб в результате драки в здании генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. В Саудовской Аравии в связи с делом Дж.Хашкаджи задержали 18 человек.

Однако президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во вторник заявил, что убийство Дж.Хашкаджи было спланированным.

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