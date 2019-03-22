Этот контент был опубликован 22 марта 2019 г. 11:22

Брюссель. 22 марта. ИНТЕРФАКС - Евросоюз обеспечит защиту интересов европейских граждан и компаний в том случае, если Brexit состоится без соглашения, заявил в пятницу президент Франции Эмманюэль Макрон.

"На тот случай, если британцы выйдут без соглашения, мы (в ЕС - ИФ) уже приняли все меры для того, чтобы защитить себя. Защитить наших сограждан и наши компании", - написал французский лидер в своем аккаунте в Twitter.

Между тем, он также указал на исключительно важную роль Европы в мире.

"Европа - это пространство мира, процветания и свободы. Европа - это самое большое свободное и демократическое пространство в мире", - добавил Э.Макрон.

"Важно вести переговоры о будущем: об отношениях с Китаем, о климате, о промышленной стратегии", - указал он, говоря о задачах, стоящих перед ЕС.

Накануне президент Франции заявил, что окончательный отказ британского парламента одобрить соглашение по Brexit автоматически приведет к "жесткому" варианту выхода Великобритании из ЕС. Он подчеркнул, что суть соглашения по Brexit, согласованного британским правительством с Брюсселем, не может быть пересмотрена.

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