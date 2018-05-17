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Этот контент был опубликован 17 мая 2018 г. 9:54 17.05.2018 - 09:54

***При этом он подчеркнул необходимость обсуждения вопроса о дополнении существующего договора по иранской ядерной программе

Брюссель. 17 мая. ИНТЕРФАКС - Президент Франции Эмманюэль Макрон в четверг заявил, что ЕС встанет на защиту своих интересов в Иране.

"Европа будет защищать свой суверенитет в области торговли", - сказал он перед началом саммита "ЕС - Западные Балканы" в Софии.

При этом он отметил, что у международных компаний должна быть "свобода выбора" относительно ведения коммерческой деятельности с Тегераном.

"Главное заключается в том, чтобы обеспечить защиту фирм, которые могут попасть под удар", - добавил он.

"С самого начала Европа была едина в своем желании установить мир и стабильность в регионе... Соглашение 2015 года является важным элементом для этого", - сказал он журналистам в Софии. Однако Э.Макрон подчеркнул необходимость дальнейшего обсуждения вопроса о дополнении существующего договора по иранской ядерной программе.

"Мы ведем все стороны к тому, чтобы продолжались переговоры о более обширном договоре", - добавил он.

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