Европа намерена защищать свои интересы в Иране, заявляет Макрон
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***При этом он подчеркнул необходимость обсуждения вопроса о дополнении существующего договора по иранской ядерной программе
Брюссель. 17 мая. ИНТЕРФАКС - Президент Франции Эмманюэль Макрон в четверг заявил, что ЕС встанет на защиту своих интересов в Иране.
"Европа будет защищать свой суверенитет в области торговли", - сказал он перед началом саммита "ЕС - Западные Балканы" в Софии.
При этом он отметил, что у международных компаний должна быть "свобода выбора" относительно ведения коммерческой деятельности с Тегераном.
"Главное заключается в том, чтобы обеспечить защиту фирм, которые могут попасть под удар", - добавил он.
"С самого начала Европа была едина в своем желании установить мир и стабильность в регионе... Соглашение 2015 года является важным элементом для этого", - сказал он журналистам в Софии. Однако Э.Макрон подчеркнул необходимость дальнейшего обсуждения вопроса о дополнении существующего договора по иранской ядерной программе.
"Мы ведем все стороны к тому, чтобы продолжались переговоры о более обширном договоре", - добавил он.
вл ар де
Интерфакс