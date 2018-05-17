Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 17 мая 2018 г. 19:05 17.05.2018 - 19:05

Брюссель. 17 мая. ИНТЕРФАКС - В контексте спасения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе есть экономические и торговые сюжеты, заявил в четверг на пресс-конференции в Софии президент Франции Эмманюэль Макрон.

"Я хочу, чтобы можно было дать гарантии всем предприятиям, которые этого желают, на продолжение их деятельности в Иране. Это то, что мы (лидеры ЕС - ИФ) обсуждали вчера. Мы взяли такие обязательства, и (Евро)комиссия сделает распоряжения для этого", - сказал Э.Макрон после завершения в болгарской столице саммита ЕС - Западные Балканы.

Но такие действия, по мнению французского президента, могут быть осуществлены до определенных пределов.

"Во-первых, мы не будем развязывать стратегически-торговую войну с Соединенными Штатами из-за Ирана. Я очень ясно повторю: мы не будем санкционировать или контрсанкционировать американские предприятия, чтобы отреагировать по этому вопросу. Это лишено смысла, в том числе геополитически, по отношению к тому, чего мы хотим добиться", - отметил Э.Макрон.

Потому что, по его словам, конечной целью предпринимаемых шагов является достижение расширенного соглашения с Ираном, к которому, как он считает, должны быть сделаны дополнения по ядерной программе Тегерана после 2025 года, по баллистическим ракетам и по региональной политике, и для которого надо будет добиться подписи США.

"Второй предел заключается в том, что мы не будем вынуждать предприятия оставаться (в Иране - ИФ). И это реальность деловой жизни. Президент (Французской) Республики не является президентом "Тоталь". И я желаю, чтобы у предприятий были гарантии в зависимости от состояния иранского рынка принимать решения оставаться там или нет. У президента "Тоталь" есть целевой интерес, который он защищает, есть интересы его предприятия. Он будет подходить с точки зрения того, что ему приносит иранский рынок, каков характер рисков, на которые он идет, по отношению к его американскому рынку, его саудовскому рынку и рынкам в других державах", - объяснил глава французского государства.

Он считает, что было бы ошибкой президента Франции обязывать главу компании поступить иначе.

"Результатом непрямых последствий американского решения, если вы хотите знать мой анализ и мое убеждение, станет то, что они будут благоприятны для российской и китайской позиций в регионе", - продолжил Э.Макрон.

"Заинтересована ли Европа действовать так же быстро в торговом и экономическом плане в регионе? Нет. По простой причине: это мы партнеры мировой экономики. Взгляните на реальности французской или европейской экономики. У нас партнерство с Соединенными Штатами. У них с нами разногласия по данной теме. Означает ли это, что надо разорвать наше партнерство и заявлять, что мы выбираем на Ближнем Востоке стратегию на российский или китайский лад? Очевидно, что это смехотворно", - полагает французский президент.

По его мнению, на эти вещи надо смотреть глубже как географически, так и исторически.

"Да, в краткосрочном плане возможно, что китайские и российские предприятия будут иметь преимущества на этом рынке. Но мой приоритет на иранском рынке не торговый или финансовый. Должно быть ясно, что он геополитический. Он в том, чтобы избежать эскалации и сделать все с целью помочь открыть иранскую экономику и общество. И в этом смысле я думаю, что СВПД работал в правильном направлении. Он позволял такое открытие", - убежден президент Франции.

Это, по его мнению, доказывается и тем, что самые жесткие радикалы иранского режима ненавидели этот план.

"И это (игра на руку радикалам - ИФ) тоже один из непрямых эффектов американского решения, которое в краткосрочном плане действует в неверном направлении", - констатировал Э.Макрон.

***/ Ов мф

Neuer Inhalt Horizontal Line