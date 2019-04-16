Этот контент был опубликован 16 апреля 2019 г. 10:18

Брюссель. 16 апреля. ИНТЕРФАКС - Председатель Европейского совета Дональд Туск во вторник заверил парижан и граждан Франции, что собор Парижской Богоматери будет отреставрирован после пожара.

"Я, как уроженец Гданьска, который был на 90% разрушен и сожжен, а затем восстановлен, хотел бы выразить солидарность и сказать слова утешения народу Франции. Вы тоже восстановите свой собор!" - написал он в Twitter.

"Из Страсбурга, французской столицы ЕС, я призываю все 28 государств принять в этом участие", - добавил он.

Утром во вторник сообщалось, что пожарным удалось полностью ликвидировать пожар в соборе Парижской Богоматери, начавшийся в понедельник вечером.

1эф др

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