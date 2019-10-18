Этот контент был опубликован 18 октября 2019 г. 18:21

Вашингтон. 18 октября. ИНТЕРФАКС - Президент США в пятницу выразил удовлетворение позицией ряда европейских государств, которые, по его словам, согласились забрать к себе для суда боевиков ИГ (террористическая организация, запрещена в РФ) - выходцев из Европы, но только после того, как их захватят американцы.

"Меня только что проинформировали, что теперь некоторые европейские страны впервые хотят забрать боевиков ИГ - выходцев из их стран. Это хорошая новость, но это должно быть сделано после того, как МЫ (так в тексте) их захватим", - сообщил Трамп в своем Twitter.

Ранее в администрации президента сообщала, что США обеспокоены возможностью освобождения боевиков ИГ (террористическая организация, запрещена в РФ) из тюрем в Сирии.

В сентябре Трамп заявлял, что США в случае, если европейские страны не согласятся принять сограждан, воевавших за группировку ИГ (запрещена в РФ), в итоге придется выпустить пленных боевиков на границах стран их происхождения.

Ранее Трамп уже неоднократно призывал страны Европы вернуть на родину и судить захваченных в Сирии террористов ИГ, упомянув при этом о 1,8 тыс. пленных боевиков.

1ви ар

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