Этот контент был опубликован 25 марта 2019 г. 11:58

Брюссель. 25 марта. ИНТЕРФАКС - Еврокомиссия завершила в понедельник все приготовления, необходимые на случай выхода Великобритании из ЕС без соглашения.

"По мере того, как все более и более становится очевидным, что Соединенное Королевство 12 апреля покинет Европейский союз без соглашения, сегодня ЕК завершила все приготовления на случай Brexit без соглашения", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.

В сообщении отмечается, что Еврокомиссия продолжает призывать граждан и бизнесменов з стран ЕС ознакомиться с последствиями Brexit без соглашения, чтобы они также подготовились на случай такого сценария.

1кю ар

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