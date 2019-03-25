Брюссель. 25 марта. ИНТЕРФАКС - Еврокомиссия завершила в понедельник все приготовления, необходимые на случай выхода Великобритании из ЕС без соглашения.
"По мере того, как все более и более становится очевидным, что Соединенное Королевство 12 апреля покинет Европейский союз без соглашения, сегодня ЕК завершила все приготовления на случай Brexit без соглашения", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.
В сообщении отмечается, что Еврокомиссия продолжает призывать граждан и бизнесменов з стран ЕС ознакомиться с последствиями Brexit без соглашения, чтобы они также подготовились на случай такого сценария.
1кю ар