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Этот контент был опубликован 14 марта 2018 г. 15:09 14.03.2018 - 15:09

Брюссель. 14 марта. ИНТЕРФАКС - Европейская комиссия предложила в среду реформировать совместную политику ЕС по предоставлению виз, чтобы адаптировать ее к меняющейся обстановке в связи с обеспокоенностями в области безопасности, вызовами миграции и новыми возможностями, которые открывают передовые технологии.

"Каждый год миллионы путешественников направляются в союз и способствуют развитию секторов транспорта и туризма. Благодаря предлагаемым сегодня реформам законопослушные путешественники получат визы легче и быстрее, тогда как те, кого нельзя считать таковыми, будут лучше выявляться и не смогут двигаться дальше благодаря усилению норм безопасности", - заявил, представляя журналистам в Брюсселе новую инициативу, член Еврокомиссии по вопросам миграции и внутренним делам Димитрис Аврамопулос.

"Новые правила также создадут условия, при которых наша общая политика виз будет содействовать улучшению сотрудничества с третьими странами в том, что касается возврата мигрантов, прибывших незаконно", - добавил еврокомиссар.

В Еврокомиссии уверены, что изменения, которые предлагается внести в визовый кодекс, упростят формальности, а это послужит на пользу законопослушным путешественникам, желающим посетить Европу, туризму, торговым и деловым обменам при усилении безопасности и снижении рисков незаконной миграции.

В настоящее время, как отмечается в материалах Еврокомиссии, медлительность и сложность процедур способны разубедить многих туристов ехать в ЕС, что может перенаправлять инвестиции и расходы туристов в другие регионы и нанесет ущерб экономике союза. В то же время выгоды облегченного визового режима должны быть уравновешены прогрессом в области контроля над миграцией, в обеспечении безопасности и защиты границ.

По словам Д.Аврамопулоса, предложенные в среду изменения визового кодекса представляют собой первый этап реформы совместной визовой политики ЕС. В течение весны нынешнего года ожидается также предложение по модернизации информационной системы виз - VIS.

На первом этапе предлагается установить ускоренные и упрощенные процедуры. Срок принятия решения о выдаче виз будет сокращен с 15 до 10 дней. Путешественники смогут подавать просьбу за шесть месяцев до поездки, которую они планируют, вместо действующего правила трех месяцев. Просьба может быть подана в электронном виде.

Предполагается распространить гармонизированные правила ЕС на многократные въездные визы увеличенного срока действия, что должно позволить государствам-членам ЕС и путешественникам, совершающим регулярные поездки, экономить время и деньги. Такие визы будут выдаваться законопослушным людям, совершающим регулярные поездки, чьи досье предыдущих въездов в ЕС будут удовлетворять условиям для получения права на постепенное продление срока действия виз с одного года до пяти лет. Соблюдение путешественниками правил въезда и пребывания в ЕС будет предметом углубленной и регулярной проверки.

Государства-члены получат разрешение выдавать одноразовые краткосрочные визы сроком до 7 дней на внешних сухопутных и морских границах ЕС, чтобы облегчить процедуры туристам, прибывающим на короткий срок. Это может быть осуществлено в сезонном режиме при соблюдении строгих условий. Такие визы будут действительны только в выдавших их странах.

Учитывая, что стоимость обработки досье в последние годы ощутимо выросла, а тарифы на визы не менялись уже с 2006 года, необходимы дополнительные ресурсы, поэтому будет "умеренное удорожание" виз - с 60 до 80 евро. Как объясняют в Еврокомиссии, не являясь чрезмерной нагрузкой на просителей виз, это увеличение сборов должно позволить государствам-членам поддерживать необходимую численность персонала консульств во всем мире с целью обеспечения более строгого контроля, а также модернизировать информационную и оргтехнику.

Реформированная визовая политика рассматривается в Брюсселе также в качестве инструмента улучшения сотрудничества с третьими странами в области возврата незаконных мигрантов и реадмиссии.

Еврокомиссия предлагает учредить новый механизм введения более строгих условий для обработки виз в случае, когда страна-партнер недостаточно сотрудничает в вопросах возврата нелегальных мигрантов, включая путешественников, законно прибывших на территорию ЕС при наличии визы, но просрочивших период ее действия. В случае необходимости Еврокомиссия сможет в сотрудничестве с государствами-членами принять решение о более рестриктивном применении некоторых положений визового кодекса.

До конца 2018 года Еврокомиссия приступит к изучению осуществимости полностью цифровой процедуры запроса виз и начнет дебаты с Европарламентом и Советом ЕС по этой теме, сообщается в материалах ЕК.

Ов др

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