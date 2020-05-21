(повтор с исправлением в заголовке)

Брюссель. 21 мая. ИНТЕРФАКС - Европейская комиссия не будет требовать от стран корректировок, направленных на сокращение уровней бюджетного дефицита или государственного долга, как минимум до конца нынешнего года, сообщает агентство ЭФЭ.

По его данным, в ноябре будет проведена оценка относительно того, возвращаться ли к нормам налоговой дисциплины, которые были ослаблены для того, чтобы страны-члены ЕС смогли тратить больше средств в условиях пандемии COVID-19.

Агентство приводит слова заместителя председателя Европейской комиссии Валдиса Домбровскиса, который пояснил, что ЕС сейчас сталкивается с "тяжелой экономической рецессией", поэтому "странам предложено найти необходимое политическое решение по ликвидности для предприятий и поддержке доходов с учетом нужд здравоохранения".

"Это основные темы наших рекомендаций в том, что касается экономической политики большинства стран, но, понятно и то, что нам необходимо смотреть за пределы сиюминутного кризиса и принимать во внимание налоговую устойчивость в среднесрочной перспективе", - сказал он.

"Мы сталкиваемся с высоким уровнем экономической неопределенности, и поэтому тяжело давать какие-либо важные рекомендации в налоговой сфере. Мы вернемся к этой теме осенью и оценим ситуацию на тот момент", - добавил Домбровскис.

Именно тогда, когда будет проанализирован вопрос о том, существуют ли условия для возврата налоговых правил к норме, то есть, когда ЕС больше не будет находиться в состоянии серьезной рецессии, сказал он, отвечая на вопрос о том, когда странам следует снова вносить коррективы.

"Когда ситуация позволит, государствам придется вернуться на устойчивый путь в налоговой политике, принимая во внимание необходимость инвестиций. Мы должны сбалансировать обе потребности", - добавил представитель Европейской комиссии.

Домбровскис отметил, что сейчас невозможно предсказать, породит ли увеличение бюджетных отклонений в странах с высоким коэффициентом задолженности и бюджетного дефицита более глубокий структурный кризис, поскольку это будет зависеть от того, как будет развиваться ситуация с пандемией и выходом из изоляции.

В то же время он подчеркнул, что Брюссель принимает во внимание, что не все страны начинают с одной и той же точки, как при запросе корректировок, так и при распределении фонда восстановления, который Европейская комиссия представит на следующей неделе.

"Страны располагают разными возможностями, отвечая на нынешний кризис. Есть страны с высоким уровнем долга, в частности на юге, некоторые с более низким уровнем экономического развития и доходов на востоке и в центре Европы, и мы должны помочь им в восстановлении", - сказал Домбровскис.

Он отказался уточнять, какой именно объем будет иметь фонд восстановления, над разработкой которого работает Европейская комиссия, но отметил, что инвестиционные нужды исчисляются "миллиардами евро", и что "ответ должен быть пропорциональным, включая европейские инвестиции, национальные общественные инвестиции и частные инвестиции".

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