Этот контент был опубликован 4 ноября 2019 г. 14:53

Брюссель. 4 ноября. ИНТЕРФАКС - Работа обсерватории винного рынка Европейского Союза официально началась с первого ее заседания в понедельник, объявила в Брюсселе Еврокомиссия (ЕК).

Как сообщается в коммюнике ЕК, новый наблюдательный орган "позволит этому ключевому сектору европейского сельского хозяйства воспользоваться краткосрочными анализами и большей прозрачностью, что касается цен, объемов производства и торгового оборота".

В Еврокомиссии напоминают, что ЕС является крупнейшим производителем вин в мире при 65% от общего мирового производства и 70% от мирового экспорта.

"Обсерватория будет заниматься красными, белыми и розовыми винами. Ее административный совет, состоящий из экспертов данного рынка, будет регулярно заседать по той же модели, как и другие уже существующие обсерватории рынков молока, мяса, злаков, фруктов и овощей, сахара", - сказано в сообщении ЕК.

1ов де

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