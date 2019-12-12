Этот контент был опубликован 12 декабря 2019 г. 12:02

Берлин. 12 декабря. ИНТЕРФАКС - Европейская энергетическая политика должна определяться в Европе, а не в США, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас, комментируя возможные санкции США в отношении европейских компаний, участвующих в строительстве "Северного потока 2".

"Европейская энергетическая политика должна определяться в Европе, а не в США. Вмешательства извне и санкции экстратерриториального характера мы принципиально отвергаем", - заявил Маас в четверг, его цитирует пресс-служба МИД ФРГ.

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