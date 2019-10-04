Этот контент был опубликован 4 октября 2019 г. 18:50

Брюссель.4 октября. ИНТЕРФАКС - Европейская федерация журналистов (EFJ) в пятницу обратилась к властям Ирана с призывом отпустить задержанную ранее российскую журналистку Юлию Юзик, говорится в заявлении организации.

"В связи с отсутствием доказательств (ее вины - ИФ) EFJ призывает к немедленному освобождению журналистки", - отмечается в заявлении.

"Международная федерация журналистов и EFJ присоединились к своим российским коллегам с призывом в адрес Ирана прояснить причины ее ареста", - также говорится в нем.

(ПОСЛЕДУЕТ)

1аю ав

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