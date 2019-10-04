Этот контент был опубликован 4 октября 2019 г. 19:01

Брюссель. 4 октября. ИНТЕРФАКС - Европейская федерация журналистов (EFJ) в пятницу обратилась к властям Ирана с призывом отпустить задержанную ранее российскую журналистку Юлию Юзик, говорится в заявлении организации.

"В связи с отсутствием доказательств (ее вины - ИФ) EFJ призывает к немедленному освобождению журналистки", - отмечается в заявлении.

"Международная федерация журналистов и EFJ присоединились к своим российским коллегам с призывом в адрес Ирана прояснить причины ее ареста", - также говорится в нем.

Ранее в пятницу журналист Борис Войцеховский на свой странице в фейсбуке сообщил о задержании Юзик в столице Ирана. "Вчера журналист Юлия Юзик была задержана в Тегеране и помещена в камеру. В субботу состоится суд. Ей грозит до 10 лет тюрьмы", - написал он.

Позднее пресс-атташе российской дипмиссии Андрей Ганенко сообщил, что посольство РФ в Тегеране в курсе задержания Юзик в Иране. "Посольство в курсе, разбираемся с ситуацией", - сказал Ганенко в пятницу "Интерфаксу".

Затем посол Ирана Мехди Санаи на встрече в МИД РФ с замглавы ведомства Игорем Моргуловым заявил, что Юзик скоро освободят.

"4 октября заместитель министра иностранных дел Российской Федерации И.В.Моргулов пригласил посла Ирана в Москве М.Санаи в МИД России для прояснения обстоятельств задержания в Тегеране гражданки Российской Федерации Ю.Юзик. М.Санаи подтвердил, что Ю.Юзик была задержана правоохранительными органами для дачи пояснений по ряду возникших к ней вопросов и вскоре будет освобождена", - говорится в сообщении МИД России.

1аю ав

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