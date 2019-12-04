Этот контент был опубликован 4 декабря 2019 г. 11:24

Лондон. 4 декабря. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы стран Западной Европы уверенно растут в ходе торгов в среду, инвесторы оценивают статистические данные и следят за новостями, касающимися торговых переговоров США и Китая.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к 12:50 мск вырос на 0,96% и составил 402,30 пункта.

Британский индекс FTSE 100 набрал 0,22%, германский DAX - 1,06%, французский CAC 40 - 1,18%, испанский IBEX 35 - 1,16%, а итальянский FTSE MIB - 1,21%.

Ожидания скорого заключения торговой сделки США и Китаем ослабли после того, как президент США Дональд Трамп заявил накануне, что у него "нет дедлайна" для заключения торгового соглашения с Китаем.

Трамп отметил, что "в некоторой степени" ему нравится идея о том, чтобы подождать с заключением торгового соглашения с Пекином до завершения президентских выборов в США, запланированных на ноябрь 2020 года.

Инвесторов беспокоят и другие инициативы администрации Трампа в сфере внешней торговли. В понедельник президент США сообщил о восстановлении заградительных пошлин на ввоз в страну стальной и алюминиевой продукции из Аргентины и Бразилии.

Кроме того, США могут ввести пошлины по ставке до 100% на французские товары объемом до $2,4 млрд. Этот шаг будет предпринят в ответ на французский цифровой налог, "дискриминирующий" американские компании, говорится в докладе торгового представителя США Роберта Лайтхайзера.

Опубликованные в среду статданные показали, что окончательное значение сводного индекса менеджеров закупок (PMI) в еврозоне, публикуемого IHS Markit, в ноябре составило 50,6 пункта по сравнению с предварительным значением в 50,3 пункта и октябрьским показателем в 50,6 пункта.

Значение индекса для сектора услуг было пересмотрено до 51,9 пункта с 51,5 пункта. В октябре показатель составил 52,2 пункта. Индикатор для производственного сектора составил 46,9 пункта против предварительного значения в 46,6 пункта и октябрьского показателя в 45,9 пункта.

Значение сводного индекса PMI в Германии в ноябре составило 49,4 пункта по сравнению с 48,9 пункта в октябре и предварительным значением в 49,2 пункта. Индикатор для производственного сектора составил 44,1 пункта в ноябре против 42,1 пункта месяцем ранее, значение индекса для сектора услуг - 51,7 пункта против 51,6 пункта в октябре.

Акции итальянской Atlantia дорожают на 2,7% после того, как JPMorgan улучшил рекомендацию по бумагам компании.

Цена акций BHP растет на 0,5% на торгах в Лондоне. Компания в среду назначила бывшего главу Newmont Goldcorp Гэри Голдберга независимым неисполнительным директором, говорится в сообщении BHP.

Бумаги Orange теряют в цене 4,3% после того, как телекоммуникационный оператор обнародовал новую стратегию на срок до 2025 года.

Акции LVMH дорожают на 1,7%. Компания объявила о выплате промежуточных дивидендов в размере 2,2 евро на акцию 10 декабря.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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