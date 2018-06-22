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Этот контент был опубликован 22 июня 2018 г. 19:04 22.06.2018 - 19:04

Лондон. 22 июня. ИНТЕРФАКС - Европейские фондовые индексы выросли в пятницу благодаря сильным статданным по экономике еврозоны, а также объявлению Еврогруппы о завершении финансовой помощи Греции.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 вырос к закрытию рынка на 1,1%, до 385,01 пункта.

Британский FTSE 100 подскочил на 1,7%, французский CAC 40 - на 1,3%, германский DAX - на 0,5%. Испанский IBEX 35 и итальянский FTSE MIB увеличились соответственно на 0,9% и 1%.

По итогам недели Stoxx Europe 600 упал на 1,1%, в то время как британский индикатор завершил неделю повышением на 0,6%.

Как стало известно в пятницу, сводный индекс менеджеров закупок (PMI) в еврозоне в июне повысился до 54,8 пункта с 54,1 пункта в мае, тогда как аналитики в среднем ожидали снижения показателя до 53,9 пункта.

В сфере услуг PMI также вырос, составив 55 пункта против 53,8 пункта в мае, хотя эксперты прогнозировали сохранение показателя на прежнем уровне.

PMI в промышленной сфере уменьшился до 55 с 55,5 пункта, совпав с прогнозами рынка.

Главы финансовых ведомств стран еврозоны в пятницу договорились об условиях завершения восьмилетней программы финансовой помощи Греции.

Министры финансов еврозоны договорились, что они облегчат долговую нагрузку для Греции. Так, Афинам предоставят дополнительно 10 лет на возврат 96 млрд евро кредитов (это порядка 40% того, что Греция должна вернуть Еврогруппе), срок первых выплат перенесут с 2023 года на 2033 год, а также отсрочат выплату процентов и амортизационные выплаты.

Также Еврогруппа предоставит Греции дополнительный заем в размере 15 млрд евро, чтобы страна могла совершить выплаты в пользу МВФ раньше срока, а также сформировать финансовую подушку для обеспечения финансовых нужд Греции в ближайшие два года.

В центре внимания трейдеров остается торговый спор между США и их крупнейшими партнерами - Китаем и Евросоюзом. 22 июня в ЕС начинают действовать пошлины в размере 25% на товары американского экспорта общим объемом 2,8 млрд евро.

Инвесторы опасаются, что разгорание торговых войн окажет понижательное давление на глобальный экономический рост, причем это произойдет в тот момент, когда эксперты ожидают замедления подъема в США, пишет MarketWatch.

Кроме того, рынки оценивают прошедшее в пятницу в Вене заседание ОПЕК. Страны картеля достигли соглашения об общем увеличении добычи нефти на 1 млн баррелей в сутки, заявил журналистам министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих по итогам заседания.

"Фондовые рынки несколько поднялись в пятницу, в конце сложной недели, в течение которой торговые споры оказывали давление на аппетит к риску", - отмечает аналитик Oanda Крейг Эрлэм.

При этом фактическое увеличение добычи нефти, с учетом проблем у ряда стран картеля, будет меньшим, отметил он.

Фактический рост добычи нефти странами ОПЕК составит порядка 700 тыс. б/с, заявил журналистам министр нефти Нигерии Эммануэль Качикву.

На этом фоне выросли цены на нефть и подорожали акции нефтекомпаний. Бумаги BP подорожали на 3,1%, Royal Dutch Shell - на 3,5%, Total S.A. - на 3,3%.

Котировки акций автопроизводителей упали после того, как президент США Дональд Трамп пообещал ввести новые пошлины по ставке 20% на импорт всех автомобилей из Европейского союза.

Стоимость акций Daimler опустилась на 0,6%, BMW - на 1,1%, Volkswagen - на 0,5%.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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