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Этот контент был опубликован 14 июня 2018 г. 18:44 14.06.2018 - 18:44

Лондон. 14 июня. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы государств Западной Европы выросли в четверг после заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ), который объявил, что намерен сохранять ключевые ставки на текущих уровнях, по крайней мере, до конца лета 2019 года.

Это заявление спровоцировало резкое ослабление евро относительно доллара США и других мировых валют.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 поднялся по итогам торгов на 1,2%, до 393,04 пункта.

Британский FTSE 100 повысился на 0,8%, французский CAC 40 - на 1,4%, германский DAX - на 1,7%, испанский IBEX 35 - на 0,6%, итальянский FTSE MIB - на 1,2%.

ЕЦБ по итогам заседания в четверг не стал менять базовую процентную ставку по кредитам, оставив ее на нулевом уровне. Ставка по депозитам ЕЦБ оставлена на уровне минус 0,4%, ставка по маржинальным кредитам - 0,25%.

ЕЦБ также объявил, что намерен сохранять ключевые ставки неизменными, по крайней мере, до конца лета 2019 года.

Центробанк принял решение сократить ежемесячный объем выкупа облигаций в рамках программы количественного смягчения (QE) общим объемом 2,4 трлн евро с октября до 15 млрд евро с 30 млрд евро и завершить программу в декабре 2018 года.

"Шокирующее заявление о том, что ЕЦБ не будет поднимать ставку, по крайней мере, до середины 2019 года привело к спиральному падению курса евро", - отмечает аналитик Foenix Partners Алек Лидэлл.

"Хотя эта информация сама по себе не должна была шокировать рынки, стоит отметить решительный тон главы ЕЦБ Марио Драги, не свойственный его обычным выступлениям", - цитирует эксперта MarketWatch.

Подындекс акций банков в Stoxx Europe 600 поднялся лишь на 0,6% по итогам торгов, его динамика была существенно слабее других отраслевых индикаторов.

Стоимость акций HSBC выросла на 0,3%, Societe Generale - опустилась на 0,2%, UniCredit - упала на 1,2%.

Бумаги некоторых горнодобывающих компаний снизились в четверг на статданных из Китая, где в мае замедлился рост промышленного производства и розничных продаж.

Стоимость акций Antofagasta упала на 1,5%, Centamin - на 0,2%, Anglo American - на 0,3%.

Статданные из еврозоны, опубликованные в четверг, указали на ускорение инфляции в регионе.

Так, в Германии потребительские цены в мае выросли на 2,2% в годовом выражении, до самого высокого уровня с февраля прошлого года.

При этом инфляция во Франции в мае усилилась до максимума с 2012 года - 2,3% по сравнению с тем же месяцем прошлого года.

Тем временем, в Великобритании в мае было отмечено увеличение розничных продаж на 1,3% благодаря хорошей погоде и положительному влиянию королевской свадьбы на потребительский спрос. Эксперты в среднем ожидали повышения на 0,5%.

Котировки акций Unilever выросли на 1,1% по итогам торгов в Амстердаме и снизились на 2,8% в Лондоне. Англо-голландский производитель потребительских товаров считает крайне маловероятным, что его акции будут по-прежнему включены в эталонный индекс FTSE после консолидации в Нидерландах: Unilever уйдет из Лондона и объединит операции штаб-квартиры в Роттердаме.

Курс ценных бумаг британского страховщика Aveva Group Plc подскочил на 12%. Чистая прибыль компании в расчете на акцию подскочила на 17,3% в прошлом фингоду, хотя доналоговая прибыль снизилась на 8,8%. Также Aveva объявила о сохранении дивидендов на прежнем уровне.

Акции Rolls-Royce Holdings Plc подорожали на 6,5%. Британская промышленная группа в четверг объявила об очередном раунде реструктуризации, предусматривающем сокращение 4,6 тыс. рабочих мест, или 8% штата.

Бумаги нидерландского стартапа в сфере обработки платежей Adyen NV подешевели на 3,7%. Накануне, в ходе дебютных торгов в Амстердаме после IPO, капитализация Adyen удвоилась.

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