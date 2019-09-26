Этот контент был опубликован 26 сентября 2019 г. 18:50

Лондон. 26 сентября. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы стран Западной Европы завершили торги в четверг уверенным ростом благодаря надеждам на то, что США и Китай смогут разрешить торговые противоречия.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 вырос на 0,61% и составил 389,95 пункта.

Британский FTSE 100 поднялся на 0,84%, германский индекс DAX - на 0,44%, французский CAC 40 - на 0,66%. Испанский IBEX 35 и итальянский FTSE MIB набрали 0,49% и 0,73% соответственно.

Росту оптимизма инвесторов в отношении возможности Вашингтона и Пекина положить конец торговому спору способствовали заявления президента США Дональда Трампа.

В беседе с журналистами на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке в среду Трамп сказал, что соглашение, призванное положить конец затянувшейся торговой войне США с Китаем, может быть достигнуто "раньше, чем вы думаете", добавив, что Китай "очень хочет заключить сделку".

Надежды на торговое соглашение двух стран отодвинули на второй план беспокойство участников рынка по поводу начала процедуры импичмента Трампа.

Самый существенный подъем среди компонентов индекса Stoxx Europe 600 продемонстрировали акции Etablissementen Franz Colruyt, которые подорожали на 7,57%, поскольку бельгийский ритейлер улучшил годовой прогноз чистой прибыли.

Сильнее всего снизились акции Pearson, которые потеряли в цене 14%, поскольку британский издательский дом предупредил, что скорректированная операционная прибыль по итогам года будет находиться в нижней части прогнозируемого диапазона из-за более слабых, чем ожидалось, показателей в сегменте учебной литературы для высшего образования в США в третьем квартале.

Стоимость бумаг Imperial Brands упала на 12,9%, так как производитель табачной продукции ухудшил годовой прогноз выручки и прибыли.

Акции International Consolidated Airlines Group подешевели на 4,2%. Третья по величине авиагруппа в Европе, в состав которой входят British Airways и Iberia, предупредила, что забастовки пилотов и снижение цен на билеты отрицательно скажутся на годовой прибыли.

Котировки акций Ericsson снизились на 2,2%, так как крупнейший мировой производитель оборудования для беспроводных сетей, оценил в $1 млрд потенциальные расходы на урегулирование претензий американских властей в рамках крупного дела о коррупции.

Тем временем акции AstraZeneca завершили торги подъемом на 0,7%, продемонстрировав рост восьмую сессию подряд.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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