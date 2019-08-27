Этот контент был опубликован 27 августа 2019 г. 19:43

Лондон. 27 августа. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы Западной Европы завершили преимущественно в плюсе торги во вторник, инвесторы оценивали перспективы возобновления торговых переговоров между США и Китаем и следили за развитием событий в итальянской политике.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 поднялся на 0,63% и составил 373,72 пункта.

Британский индекс FTSE 100 снизился на 0,08%, германский DAX вырос на 0,62%, французский CAC 40 - на 0,67%. Испанский индекс IBEX 35 и итальянский FTSE MIB повысились на 0,57% и 1,52% соответственно.

Оптимизм инвесторов повысился благодаря заявлениям президента США Дональда Трампа о готовности Китая вернуться за стол переговоров.

В ходе пресс-конференции по итогам саммита G7 во французском Биаррице Трамп заявил, что Пекин "отчаянно" хочет заключения сделки с США. "Пошлины очень больно бьют по ним", - сказал он.

Трамп также приветствовал заявление вице-премьера Госсовета КНР Лю Хэ, который ранее сказал, что Пекин хотел бы решать проблемы в отношениях с США "за счет переговоров и сотрудничества спокойным образом".

"Он хочет заключить соглашение и хочет, чтобы это было сделано в спокойных условиях, - отметил Трамп. - Он упомянул слово "спокойный", и я согласен с ним".

В центре внимания рынков также остается политическая ситуация в Италии. Итальянское "Движение пять звезд" сообщило во вторник, что не будет проводить новых встреч с Демократической партией, если та не согласится на его требование о сохранении поста премьер-министра за Джузеппе Конте.

Кроме того, участники рынка обратили внимание на статистику из Германии, согласно которой ВВП страны во втором квартале 2019 года снизился на 0,1% по сравнению с предыдущими тремя месяцами. Показатель совпал с ожиданиями аналитиков.

Инвесторы опасаются, что крупнейшая экономика Европы может скатиться в рецессию на фоне резкого падения экспорта. Поставки за рубеж в апреле-июне сократились на 1,6%, максимально за более чем шесть лет.

Акции европейских автопроизводителей подорожали на новостях о том, что Китай запускает серию мер для стимулирования потребительского спроса, в том числе, спроса на автомобили. Как сообщил Госсовет КНР, власти постепенно ослабят, а в некоторых случаях полностью отменят ограничения на покупку автомобилей, и примут меры, чтобы содействовать спросу на автомобили на новых источниках энергии (NEV).

Цена бумаг поставщиков различных товаров для авторынка Pirelli и Valeo выросла на 2,2% и 1,7% соответственно.

Бумаги автопроизводителя Ferrari увеличились в цене на 2,1%, Fiat Chrysler - на 1,3%, Volkswagen - на 0,9%.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

ва йй ко пч

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!