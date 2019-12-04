Этот контент был опубликован 4 декабря 2019 г. 18:08

Лондон. 4 декабря. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы стран Западной Европы завершили торги в среду уверенным подъемом на фоне роста надежд инвесторов на возможность США и Китая заключить торговое соглашение.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к закрытию торгов вырос на 1,18% и составил 403,19 пункта.

Британский индекс FTSE 100 набрал 0,46%, германский DAX - 1,16%, французский CAC 40 - 1,27%, испанский IBEX 35 - 1,44%, итальянский FTSE MIB - 1,19%.

Агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники сообщило, что США и Китай движутся к заключению соглашения о первой фазе урегулирования торгового спора, несмотря на то, что напряженность между двумя странами усилилась после ужесточения позиции Вашингтона, касающейся политики Пекина в отношении Гонконга и Синьцзяна.

Источники отметили, что заявление президента США Дональда Трампа о том, что у него "нет дедлайна" для заключения торгового соглашения с Китаем, было опрометчивым, и не стоит воспринимать его как сигнал того, что торговые переговоры застопорились.

Накануне Трамп заявил в ходе пресс-конференции в Лондоне, где он участвовал в саммите НАТО, что "в некоторой степени" ему нравится идея о том, чтобы подождать с заключением торгового соглашения с Пекином до завершения президентских выборов в США, запланированных на ноябрь 2020 года.

По словам источников, законопроекты, принятые американскими законодателями в осуждение нарушений прав человека в Гонконге и Синьцзяне, вряд ли повлияют на ход переговоров.

Американская сторона рассчитывает, что соглашение о первой фазе урегулирования торгового спора США и Китая будет подписано до вступления в силу очередного раунда пошлин, запланированного на 15 декабря, отмечают источники.

Опубликованные в среду статданные показали, что окончательное значение сводного индекса менеджеров закупок (PMI) в еврозоне, публикуемого IHS Markit, в ноябре составило 50,6 пункта по сравнению с предварительным значением в 50,3 пункта и октябрьским показателем в 50,6 пункта.

Значение индекса для сектора услуг было пересмотрено до 51,9 пункта с 51,5 пункта. В октябре показатель составил 52,2 пункта. Индикатор для производственного сектора составил 46,9 пункта против предварительного значения в 46,6 пункта и октябрьского показателя в 45,9 пункта.

Значение сводного индекса PMI в Германии в ноябре составило 49,4 пункта по сравнению с 48,9 пункта в октябре и предварительным значением в 49,2 пункта. Индикатор для производственного сектора составил 44,1 пункта в ноябре против 42,1 пункта месяцем ранее, значение индекса для сектора услуг - 51,7 пункта против 51,6 пункта в октябре.

Акции Ubisoft Entertainment подорожали на 6,06% и продемонстрировали самый существенный рост среди компонентов индекса Stoxx Europe 600, поскольку Morgan Stanley улучшил свою рекомендацию по бумагам французского разработчика видеоигр.

В лидерах роста также находятся бумаги AIB Group и Trelleborg AB, которые прибавили в цене 5,8% и 5,75%.

Акции итальянской Atlantia подорожали на 2,06% после того, как JPMorgan улучшил рекомендацию по бумагам компании.

Цена акций BHP выросла на 0,6% на торгах в Лондоне. Компания в среду назначила бывшего главу Newmont Goldcorp Гэри Голдберга независимым неисполнительным директором, говорится в сообщении BHP.

В то же время бумаги Orange потеряли в цене 4,45% после того, как телекоммуникационный оператор обнародовал новую стратегию на срок до 2025 года.

Акции LVMH подорожали на 1,36%. Компания объявила о выплате промежуточных дивидендов в размере 2,2 евро на акцию 10 декабря.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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