Этот контент был опубликован 9 января 2020 г. 18:27

Лондон. 9 января. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы стран Западной Европы преимущественно выросли по итогам торгов в четверг, закрывшись недалеко от рекордных максимумов, на фоне улучшения настроений инвесторов благодаря ослаблению напряженности в отношениях между США и Ираном.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 поднялся на 0,31% и составил 419,64 пункта.

Британский индекс FTSE 100 прибавил 0,31%, германский DAX - 1,31%, французский CAC 40 - 0,19%, итальянский FTSE MIB - 0,77%. Испанский индекс IBEX 35 снизился на 0,10%.

Новость о ракетных ударах по американским военным базам в Ираке, о которых в ночь на среду сообщил Корпус стражей Исламской революции (КСИР), изначально спровоцировала беспокойство на финансовых рынках.

Однако инвесторов, похоже, успокоили заявления президента США Дональда Трампа.

"Как кажется, Иран отступил, что является хорошим обстоятельством для всех вовлеченных (в ситуацию - ИФ) сторон и очень хорошей вещью для мира", - сказал Трамп в среду в Белом доме в ходе заявления о планах разрешения иранского кризиса.

Трамп объявил о решении применить новые экономические санкции против Ирана, но не уточнил, в чем будут заключаться ограничительные меры.

Улучшению настроений на рынках также способствовали опубликованные в четверг статистические данные.

Объем промышленного производства в Германии в ноябре 2019 года увеличился на 1,1% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные министерства экономики и труда ФРГ. Темпы подъема стали максимальными с мая 2018 года. Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем ожидали роста показателя на 0,8%.

Между тем безработица в 19 странах еврозоны в ноябре осталась на отметке 7,5%, свидетельствуют данные Статистического управления Европейского союза. Аналитики также не ожидали изменения, сообщает Trading Economics.

Акции Marks & Spencer Group Plc (M&S) подешевели на 11,1% после того, как британская сеть универмагов сообщила о падении выручки на внутреннем рынке на 0,6% в третьем квартале 2019/2020 финансового года. M&S оставила без изменений прогноз на текущий фингод, но сообщила, что валовая маржа, как ожидается, будет находиться у нижней границы прогнозируемого диапазона.

Цена бумаг британской Tesco Plc повысилась на 0,9%, поскольку ритейлер зафиксировал рост продаж в Великобритании в период рождественских праздников на 0,1%. В то же время сопоставимые продажи группы в целом снизились за этот период на 0,8%.

Бумаги французской Sodexo, занимающейся организацией корпоративного питания и комплексным обслуживанием зданий, потеряли в цене 6,3%, несмотря на то, что компания сообщила о росте выручки в первом квартале 2020 финансового года на 7,1%, до 6,08 млрд евро, благодаря ее участию в организации Кубка мира по регби. Рост выручки в органическом выражении составил 2,3%, и Sodexo подтвердила прогноз органического роста выручки по итогам 2020 фингода примерно на 4%.

Котировки акций ABN Amro Group NV выросли на 1,4% после того, как нидерландский банк объявил о назначении Роберта Сваака главным исполнительным директором. Сваак, бывший председатель правления, сменит на этом посту Кеса ван Дийкейзена, срок полномочий которого истекает в апреле.

Рыночная стоимость International Consolidated Airlines Group S.A. (IAG) увеличилась на 2,6%. Как стало известно в четверг, главный исполнительный директор IAG - третьей по величине авиагруппы в Европе, в состав которой входят авиакомпании British Airways и Iberia - Уилли Уолш покинет свой пост и выйдет из состава совета директоров 26 марта. Его место займет главный исполнительный директор Iberia Луис Гальего.

Капитализация крупнейшей в мире пивоваренной компании Anheuser-Busch InBev NV (AB InBev) снизилась на 0,3%. Компания готовится сменить главного финансового директора Фелипе Дутру, сообщила газета Financial Times со ссылкой на осведомленные источники. По их словам, этот вопрос обсуждался в ходе последних заседаний совета директоров компании. Окончательное решение может быть объявлено в феврале, когда компания представит годовые результаты.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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