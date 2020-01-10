Этот контент был опубликован 10 января 2020 г. 11:05

Лондон. 10 января. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы стран Западной Европы преимущественно растут в ходе торгов в пятницу на фоне улучшения настроения инвесторов в связи с ослаблением напряженности между США и Ираном.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к 12:40 мск поднялся на 0,11% и составил 420,09 пункта.

Британский индекс FTSE 100 прибавил 0,01%, германский DAX - 0,18%, испанский индекс IBEX 35 - 0,05%, итальянский FTSE MIB - 0,18%. Французский индекс CAC 40 снизился на 0,06%.

Президент США Дональд Трамп ранее на этой неделе заявил о необходимости выработать новое соглашение с Ираном, которое "сделает мир более безопасным". Его заявления несколько успокоили трейдеров, опасавшихся обострения напряженности.

В четверг Трамп объявил, что американские санкции против Тегерана, анонсированные после ракетного удара Ирана по иракским базам, уже действуют, но он не уточнил, в чем будут заключаться ограничительные меры.

Опубликованные в пятницу статданные указали на превзошедший ожидания рост промышленного производства во Франции в ноябре. Объем промпроизводства увеличился на 0,3% в месячном выражении. Экономисты, опрошенные The Wall Street Journal, в среднем прогнозировали повышение показателя на 0,1%.

Акции Ryanair дорожают на 6,2%. Крупнейший в Европе авиаперевозчик-дискаунтер улучшил прогноз прибыли на 2020 финансовый год благодаря превысившим ожидания объемам бронирований в период рождественских и новогодних праздников.

Цена бумаг Joules падает на 20,8%, поскольку ритейлер одежды и обуви предупредил, что его годовая прибыль будет "значительно" ниже ожиданий.

Акции Banca Monte dei Paschi di Siena укрепляются на 4,6%, несмотря на то, что итальянский банк ожидает, что списание отложенных налоговых активов отрицательно скажется на прибыли в четвертом квартале.

Котировки акций Superdry снижаются на 16%, поскольку ритейлер одежды ожидает, что его годовая прибыль будет ниже прогнозов в связи с разочаровывающими показателями в праздничный сезон.

Бумаги британского ритейлера B&M дешевеют на 7,6%, поскольку компания отчиталась о более медленном, чем ожидалось, росте продаж в праздничный период.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

ор ак ки

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!