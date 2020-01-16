Этот контент был опубликован 16 января 2020 г. 10:36

Лондон. 16 января. ИНТЕРФАКС - Большинство фондовых индексов стран Западной Европы повышаются в ходе торгов в четверг после подписания промежуточного торгового соглашения между США и Китаем.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к 12:12 мск вырос на 0,12% и составил 420,82 пункта.

Британский индикатор FTSE 100 снизился на 0,05%, германский DAX поднялся на 0,33%, французский CAC 40 - на 0,31%, итальянский FTSE MIB - на 0,62%, испанский IBEX 35 - на 0,45%.

Президент США Дональд Трамп и вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ подписали в среду соглашение о первой фазе урегулирования торгового спора между двумя странами.

Оно предполагает, что Пекин нарастит импорт товаров из США минимум на $200 млрд в течение двух лет. По данным СМИ, в обмен на это США не будут вводить дополнительные ограничения в отношении Китая.

Министр финансов США Стивен Мнучин ранее заявил, что первая фаза торговой сделки не предусматривает отмену всех пошлин на китайские товары, частично это может быть учтено во второй фазе.

Переговоры с Китаем по второй фазе торгового соглашения уже начались, сообщил вице-президент США Майк Пенс в интервью Fox Business Network, однако не привел деталей.

Опубликованные в четверг статданные показали, что инфляция в Германии в декабре ускорилась до максимума за полгода.

Потребительские цены в Германии, гармонизированные со стандартами Евросоюза, в декабре выросли на 1,5% в годовом выражении, свидетельствуют предварительные окончательные Федерального статистического управления страны (Destatis).

Таким образом, инфляция в ФРГ ускорилась по сравнению с ноябрьскими 1,2% и достигла максимальных темпов с июня. Динамика показателя совпала с предварительно объявленными данными и средними прогнозами аналитиков.

Акции Hellofresh дорожают на 8,9%, поскольку германская компания, доставляющая клиентам наборы продуктов с рецептами для приготовления еды, прогнозирует выручку и прибыль по итогам 2019 года выше ожиданий.

Бумаги Beiersdorf снижаются на 1,1%, несмотря на то, что производитель крема Nivea сообщил о росте продаж в органическом выражении в четвертом квартале и подтвердил годовой прогноз.

Цена акций Pearson падает на 10,3%, так как издательская и образовательная компания сообщила, что ее показатели в 2019 году соответствовали недавно сниженному прогнозу и что ее финансовый директор уходит в отставку.

ор ко ав*

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