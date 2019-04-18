Этот контент был опубликован 18 апреля 2019 г. 19:11

Лондон. 18 апреля. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы стран Западной Европы не показали единой динамики по итогам последних торгов перед долгими выходными.

В пятницу европейские биржи будут закрыты в связи с пасхальными праздниками (Страстная пятница).

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к закрытию рынка в четверг вырос на 0,2%, до 390,46 пункта. За неделю значение индикатора увеличилось на 0,8%.

Французский CAC 40 увеличился на 0,3%, германский DAX прибавил 0,6%, испанский IBEX 35 - 0,3%. Британский FTSE 100 и итальянский FTSE MIB потеряли по 0,2%.

Поддержку рынку в четверг оказали сильные финансовые отчеты ряда компаний за прошедший квартал.

Так, британо-нидерландский концерн Unilever, один из ведущих мировых производителей потребительских товаров повседневного спроса, увеличил выручку в первом квартале этого года на 3,1% благодаря росту сопоставимых продаж на 1,2%.

Акции Unilever по итогам торгов в Лондоне подорожали на 2,9%, в Амстердаме - на 2,9%.

Тем временем стоимость бумаг Nestle, крупнейшего мировой производителя продуктов питания и безалкогольных напитков, поднялась на 0,8%. Компания увеличила выручку в первом квартале на 4,3% благодаря повышению продаж кормов для домашних животных, а также улучшению показателей в Северной Америке.

В январе-марте выручка Nestle составила 22,183 млрд швейцарских франков ($21,98 млрд) по сравнению с 21,264 млрд франков за аналогичный период прошлого года.

Тем временем, акции Kering SA упали в цене на 5%. Французская холдинговая компания, владеющая известными модными брендами, увеличила сопоставимые продажи в первом квартале на 20% в годовом выражении, а ее выручка повысилась до 3,79 млрд евро, лишь немного превысив прогнозы рынка.

Котировки бумаг другого производителя товаров класса "люкс", французской LVMH, выросли на 0,4%.

Статданные, обнародованные в четверг, оказались неоднородными.

Так, объем розничных продаж в Великобритании в марте увеличился на 1,1% по сравнению с предыдущим месяцем. Показатель вырос по итогам третьего месяца подряд.

Относительно марта 2018 года продажи подскочили на 6,7% - максимальными темпами с октября 2016 года.

Тем временем сводный индекс менеджеров закупок (PMI) в еврозоне в апреле снизился до 51,3 пункта с 51,6 пункта в марте, хотя аналитики ожидали увеличения показателя до 51,8 пункта.

Предварительное значение PMI в перерабатывающей отрасли увеличилось до 47,8 с 47,5 пункта, чуть слабее прогнозов, а в сфере услуг показатель упал до 52,5 с 53,3 пункта.

В Германии сводный PMI вырос с 51,4 до 52,1 пункта, во Франции - с 48,9 до 50 пунктов, то есть до отметки, являющейся водоразделом между сокращением и ростом деловой активности.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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