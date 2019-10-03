Этот контент был опубликован 3 октября 2019 г. 19:30

Лондон. 3 октября. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы стран Западной Европы завершили торги в четверг разнонаправленной динамикой, негативное влияние на рынок оказала новость о планах США ввести пошлины на европейские товары.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к закрытию торгов снизился на 0,02%, до 377,46 пункта. Днем ранее индекс продемонстрировал максимальное снижение с декабря 2018 года.

Британский индекс FTSE 100 потерял 0,63%, французский CAC 40 поднялся на 0,3%, испанский IBEX 35 снизился на 0,11%, итальянский FTSE MIB вырос на 0,06%.

Как стало известно, Всемирная торговая организация (ВТО) разрешила США обложить пошлинами товары европейского экспорта общим объемом $7,5 млрд в ответ на "незаконное субсидирование Евросоюзом" авиастроительного концерна Airbus SE.

В среду западные СМИ со ссылкой на неназванных представителей Минторга США сообщили, что Штаты с 18 октября введут пошлины в размере 10% на самолеты из ЕС, но не на авиационные запчасти. Кроме этого, вводятся пошлины в 25% на некоторую другую продукцию ЕС, включая промышленные и сельскохозяйственные товары.

После решения ВТО представитель Еврокомиссии по торговле Сесилия Мальмстрем заявила, что если США введут торговые меры в отношении Евросоюза в рамках дела Airbus, то ЕС будет готов к ответным действиям.

Опубликованные в четверг статистические данные указали на снижение индекса PMI в еврозоне за сентябрь. Сводный индекс менеджеров закупок (PMI) опустился до 50,1 пункта в прошлом месяце по сравнению с 51,9 пункта месяцем ранее, показали окончательные данные исследовательской компании Markit Economics.

Сентябрьский показатель стал самым низким с июня 2013 года. При этом индекс PMI для промышленного сектора снизился до 45,7 пункта против 47 пунктов, а PMI для сектора услуг опустился до 51,6 пункта с 53,5 пункта.

Значение сводного индекса PMI в Германии в сентябре сократилось до 48,5 пункта с 51,7 пункта месяцем ранее. Индикатор опустился ниже отметки в 50 пунктов, отделяющей рост активности от спада, впервые с апреля 2013 года.

Тем временем розничные продажи в еврозоне увеличились в августе на 0,3% относительно предыдущего месяца, свидетельствуют данные Статистического управления Европейского союза (Eurostat). Относительно августа 2018 года продажи выросли на 2,1%.

Изменения первого показателя оправдали средний прогноз аналитиков, при этом ожидалось, что рост в годовом выражении составит 1,9%.

Участники рынка также следят за ситуацией вокруг выхода Великобритании из Европейского союза.

В Европейском парламенте заявили, что не принимают новые предложения по Brexit премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и готовы при необходимости применить против них право вето, сообщило в четверг издание The Independent со ссылкой на заявление Европарламента.

План Джонсона предполагает, что Великобритания, в том числе и входящая в нее Северная Ирландия, покинет таможенный союз с ЕС. Это неизбежно приведет к появлению таможенной границы между Ирландией и Северной Ирландией. Однако Джонсон считает, что и при таком раскладе "физического" появления таможенных постов на границе можно избежать. Он предлагает заполнять таможенные декларации в электронном виде, чтобы проверка проводилась дистанционно, а не на границе.

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Котировки акций Centamin упали на 9,87% после сообщения о том, что ее главный исполнительный директор Эндрю Парди покинет горнодобывающую компанию.

Стоимость акций H&M выросла на 3,9%, поскольку шведская компания, владелец второй по величине в Европе сети магазинов одежды, увеличила чистую прибыль в третьем финансовом квартале на четверть.

Бумаги Imperial Brands подорожали на 0,5%, несмотря на новость о том, что глава британской табачной компании Элисон Купер уходит в отставку спустя неделю после того, как Imperial Brands предупредила о слабых продажах электронных устройств для курения.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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