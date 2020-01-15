Этот контент был опубликован 15 января 2020 г. 18:06

Лондон. 15 января. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы стран Западной Европы не показали единой динамики по итогам торгов в среду, трейдеры продолжили следить за ситуацией вокруг торгового соглашения США и Китая.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к закрытию торгов вырос на 0,01% и составил 419,63 пункта.

Британский индикатор FTSE 100 прибавил 0,27%, германский DAX опустился на 0,18%, французский CAC 40 - на 0,14%, итальянский FTSE MIB - на 0,69%, испанский IBEX 35 - на 0,17%.

Президент США Дональд Трамп и находящийся в Вашингтоне вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ планируют подписать соглашение о первой фазе урегулирования торгового спора между двумя странами в среду.

Между тем оптимизм в отношении торгового соглашения США и Китая несколько ослаб в связи с комментариями американского Минфина.

Министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что отмена пошлин на китайские товары не предусмотрена первой фазой торговой сделки.

"Пошлины сохранятся до заключения второй фазы соглашения. Если стороны согласуют вторую фазу быстро, президент может рассмотреть снижение пошлин, - отметил Мнучин. - Если нет, то облегчения в плане пошлин для Китая не будет. Это не имеет ничего общего с выборами или чем-то еще".

Как сообщалось, переговоры по второй фазе планируется начать незамедлительно после подписания соглашения по первой.

Опубликованные в среду статданные свидетельствуют, что инфляция во Франции в декабре ускорилась до максимума с февраля.

Потребительские цены во Франции, гармонизированные со стандартами Европейского союза, в декабре 2019 года выросли на 1,6% по сравнению с тем же месяцем 2018 года - максимальными темпами с февраля 2019 года, свидетельствуют окончательные данные Национального статистического управления Insee. Относительно ноября 2019 года цены увеличились на 0,5%.

Таким образом, динамика обоих показателей не изменилась по сравнению с предварительно объявленными данными. Эксперты также не ожидали их пересмотра, свидетельствуют данные Trading Economics.

Тем временем потребительские цены в Великобритании в декабре 2019 года выросли на 1,3% в годовом выражении, свидетельствуют данные Национального статистического управления (ONS) страны. Инфляция замедлилась по сравнению с 1,5% в ноябре.

Средний прогноз экспертов предусматривал сохранение темпов роста в 1,5%, свидетельствуют данные Trading Economics.

Темпы роста экономики Германии в 2019 году замедлились до минимума за последние шесть лет. Рост ВВП составил всего 0,6% по сравнению с 1,5% в 2018 году, свидетельствуют предварительные данные Федерального статистического агентства ФРГ (Destatis). Это минимальные темпы роста с 2013 года. Показатель совпал с прогнозами аналитиков.

Акции Volkswagen потеряли в цене 0,8%. Прокуратура германского города Брауншвейг предъявила обвинения еще шести сотрудникам компании в связи с "дизельным скандалом". Сотрудникам предъявлены обвинения в мошенничестве и уходе от уплаты налогов, пишет The Wall Street Journal.

Бумаги ASMI подскочили на 8,6%, поскольку нидерландский производитель полупроводников отчитался о превзошедших прогнозы продажах и заказах в четвертом квартале.

Цена акций Chr Hansen упала на 6,1%, так как датская компания, производящая продукцию для пищевой промышленности, сельского хозяйства и фармацевтической отрасли, ухудшила свой прогноз.

Акции PSA подешевели на 2,6%. Автопроизводитель назначил двух топ-менеджеров, перешедших в компанию из альянса Renault-Nissan-Mitsubishi, на должности глав своих брендов DS и Citroen.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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