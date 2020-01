Лондон. 14 января. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы стран Западной Европы преимущественно выросли по итогам торгов во вторник в ожидании подписания промежуточного торгового соглашения между США и Китаем.

В центре внимания участников рынков также сезон корпоративной отчетности, неофициальный старт которому во вторник был дан в США. Свои результаты за четвертый квартал представили ведущие банки Уолл-cтрит - JPMorgan Chase & Co., Citigroup Inc. и Wells Fargo & Co.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к закрытию торгов повысился на 0,29% и составил 419,59 пункта.

Британский индикатор FTSE 100 прибавил 0,06%, германский DAX - 0,04%, французский CAC 40 - 0,08%, итальянский FTSE MIB - 0,13%. Испанский индекс IBEX 35 снизился на 0,16%.

Вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ прибыл в Вашингтон, где планируется подписание первой части торгового соглашения между США и Китаем. Ранее экономический советник Белого дома Ларри Кадлоу подтвердил, что страны по-прежнему намерены подписать и обнародовать детали договора в среду.

По данным The Wall Street Journal, представители Вашингтона и Пекина договорились проводить встречи каждые полгода для обсуждения возникающих спорных вопросов, о чем будет объявлено в рамках подписания промежуточного соглашения в среду.

При этом накануне стало известно, что США перестали квалифицировать Китай как валютного манипулятора. Минфин США в своем полугодовом докладе Конгрессу в понедельник заявил, что не обнаружил никаких крупных торговых партнеров "в настоящее время", которых можно было бы включить в список валютных манипуляторов.

Минфин также сослался на переговоры с Народным банком Китая наряду с исполняемыми соглашениями, являющимися частью предварительной торговой сделки, в качестве причин, по которым Пекин больше не должен быть обозначен как валютный манипулятор.

Акции датского производителя потребительской электроники Bang & Olufsen подорожали на 1,8%, несмотря на то, что компания отчиталась об убытке во втором финансовом квартале.

Цена бумаг британской строительной компании Taylor Wimpey выросла на 4% после того, как компания сообщила о том, что ее результаты за 2019 год были на уровне прогнозов совета директоров, чему способствовали рекордные продажи и рост объемов завершенного строительства.

Бумаги британского онлайн-ритейлера модной одежды Boohoo прибавили в цене около 5%, так как компания улучшила свой годовой прогноз на фоне хороших показателей в праздничный сезон.

Котировки акций нидерландской компании в сфере доставки еды из ресторанов Takeaway.com NV повысились на 0,4%, поскольку она отчиталась о росте объема заказов на 56% в годовом выражении по итогам четвертого квартала 2019 года.

Акции германского автопроизводителя Volkswagen подорожали на 0,2% после того, как компания сообщила о росте продаж в 2019 году в мире на 1,3%, до 10,97 млн машин, несмотря на ухудшение положения на автомобильных рынках.

